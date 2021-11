Strafverfahren gegen Zürcher Polizisten eröffnet – Tot nach Aufenthalt im «Hotel Suff» Ein Zwischenfall in der Zentralen Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle hat nicht nur politische Konsequenzen – sondern nun auch strafrechtliche. Corsin Zander

Sobald sich Personen in einer Ausnüchterungszelle befinden, werden sie durchgehend mittels Kameras überwacht. Foto: Sabina Bobst

Die Hilfe für den 43-Jährigen kam zu spät. Er starb an einem Samstagnachmittag im Dezember 2020 im Spital. Am Freitagnachmittag zuvor war er der Polizei aufgefallen, weil er in berauschtem Zustand diverse parkierte Autos beschädigte. Da er in seinem Zustand für sich und andere eine Gefahr darstellte, brachten ihn Polizisten in die Zentrale Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB). Dort wurde er medizinisch überprüft und dann in eine Zelle gesperrt.

Bis dahin war der Vorfall einer, wie er gerade am Wochenende öfter vorkommt. 813 andere Personen wurden 2020 genauso ins «Hotel Suff» eingeliefert.