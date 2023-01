Industrieunfall in China – Tote bei Explosion in Chemiefabrik Bei einer Detonation in einem Chemiewerk in Nordostchina sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere wurden zunächst vermisst.

Das Feuer in der Chemiefabrik habe stundenlang gebrannt, bevor es unter Kontrolle gebracht worden sei, berichteten Staatsmedien. Video: Tamedia

Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in China sind laut Staatsmedien zwei Menschen gestorben und 34 weitere verletzt worden. Nach Angaben des Staatssenders CCTV ereignete sich die Detonation am Sonntagnachmittag in einer Fabrik in der nordöstlich gelegenen Provinz Liaoning. Zwölf Menschen würden noch vermisst, berichtete der Sender unter Berufung auf örtliche Behördenvertreter. Mehr als 330 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz.

Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, hiess es. Bei CCTV veröffentlichte Fotos und Videos zeigten eine Wolke aus dichtem Rauch sowie Flammen, die von der Fabrik emporloderten.

In China kommt es aufgrund von mangelnder Durchsetzung der ohnehin laxen Sicherheitsstandards häufiger zu Industrieunfällen. Im Dezember wurden 18 Bergleute beim Einsturz eines Goldbergwerks in der Region Xinjiang verschüttet.

