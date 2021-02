Staatsanwaltschaft bestätigt – Tote im Gundeli ist Opfer eines Gewaltverbrechens Der 49-jährige Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Hinterhof einer Liegenschaft an der Dornacherstrasse ist am Montag eine Tote gefunden worden. Foto: Nicole Pont

Die Frau, die am Montag in einem Hinterhof an der Dornacherstrasse in Basel tot aufgefunden worden ist, ist Opfer eines Gewaltverbrechens. Dies teilt die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der zwischenzeitlich festgenommene 49-jährige Mann steht unter Tatverdacht.

Die verstorbene Frau sei identifiziert worden. Es handle sich um eine 39-jährige Deutsche.

Der 49-jährige Mann, der sich zur Tatzeit in der Wohnung des Opfers aufgehalten hatte, steht laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft unter Tatverdacht. Das Zwangsmassnahmengericht hat Untersuchungshaft verfügt.

Gemäss diverser Medienberichte sei der Tatverdächtige ein Schauspieler (bekannt durch die Serie GZSZ), Nachtklub-Besitzer und Event-Organisator aus Berlin. Laut «20 Minuten» waren der Festgenommene und das Opfer beruflich wie privat ein Paar und veranstalteten Parys und Events in Basel und Berlin.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

