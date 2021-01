Polizeieinsatz im Gang – Tote Person in Limmat bei Würenlos gefunden Im Kanton Aargau wurde am Dienstag am Ufer der Limmat eine Leiche gefunden. Die Polizei schliesst ein Tötungsdelikt nicht aus. red

Das Logo der Kantonspolizei Aargau auf der Uniform eines Polizisten. (Symbolbild)) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Am Ufer der Limmat in Würenlos AG ist am Dienstagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Die Kantonspolizei Aargau kann ein Tötungsdelikt nicht ausschliessen.

Sie nahm Ermittlungen auf, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Er bestätigte Medienberichte. Die Spurensicherung war vor Ort. Das Geschlecht und die Identität der Leiche waren vorerst unklar. Diese werde mit einem Boot vom Wasser her geborgen, sagte der Polizeisprecher weiter.