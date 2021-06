Messerattacke in Bayern – Mehrere Tote und Verletzte bei Angriff in Würzburg Nach einer Messerattacke in der bayerischen Innenstadt sind mehrere Tote und Verletzte zu beklagen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. UPDATE FOLGT

Polizeikräfte sichern die Umgebung des Tatortes in Würzburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (DPA/Aé/Keystone/25. Juni 2021)

Bei einem Angriff im Zentrum von Würzburg gab es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte. «Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt» und sei festgenommen worden, erklärte die Polizei Unterfranken am Freitagabend auf Twitter. Demnach gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.

Wie die in Würzburg ansässige «Main Post» unter Verweis auf Polizeikreise berichtete, wurden bei einem «Amoklauf» drei Menschen getötet und mindestens sechs weitere schwer verletzt. Ein Mann habe mit einem Messer Passanten in der Innenstadt angegriffen. Die Behörden bestätigten diese Angaben zunächst nicht.

Die Polizei schreibt auf Twitter, dass es keine Gefahr mehr für die Bevölkerung gebe, der Täter sei gefasst und die Lage «unter Kontrolle». Es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Eine DPA-Reporterin berichtet, dass sehr viele Krankenautos und zahlreiche Polizeiwagen in den Strassen der unterfränkischen Stadt unterwegs seien.

In den sozialen Netzwerken schildern mehrere Augenzeugen, dass mutige Passanten versuchten, den Mann zu überwältigen. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen fordert sie auf, den Bereich zu verlassen. Ausserdem bittet die Polizei darum, keine Videos oder Bilder in den sozialen Netzwerken zu posten. «Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!», heißt es auf Twitter. In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.

(Update folgt)

AFP/fal

