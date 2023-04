Attentat in Israel – Tourist stirbt bei Anschlag in Tel Aviv – fünf weitere Personen verletzt In Tel Aviv ist es laut Polizei zu einem Attentat gekommen. Ein Auto wurde dabei nahe des Strandes als Rammbock eingesetzt. UPDATE FOLGT

Tatort Tel Aviv: Polizisten stehen beim Auto des mutmasslichen Täters Foto: Keystone

Bei einem mutmasslichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend nach Angaben von Sanitätern ein Italiener getötet und fünf weitere Touristen verletzt worden. Nach Polizeiangaben rammte der Attentäter nahe der Strandpromenade eine Gruppe von Menschen mit seinem Auto. Das Fahrzeug habe sich überschlagen. Ein Polizist habe bemerkt, dass der Fahrer versuchte, eine Waffe zu ziehen. Daraufhin habe er ihn erschossen. Die Nachrichtenseite ynet berichtete, der Täter sei ein israelischer Araber.

Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden.

Israelische Regierung mobilisiert zusätzliche Polizisten

Die Lage im Nahen Osten hat sich inmitten des jüdischen Pessachfestes und des muslimischen Fastenmonats verschärft. Die Eskalation folgt auf Zusammenstösse zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei Mitte der Woche an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Nach Raketenbeschuss aus dem Libanon griff Israel in der Nacht zum Freitag Ziele in dem Nachbarland und im Gazastreifen an. Zwei Frauen mit israelischer und britischer Staatsangehörigkeit wurden am Freitag bei einem Angriff im Westjordanland getötet.

Die israelische Regierung hat am Freitagabend die Mobilisierung zusätzlicher Polizeieinheiten und Soldaten angekündigt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die israelische Polizei angewiesen, alle Reserveeinheiten der Grenzpolizei zu mobilisieren, teilte das Büro des Regierungschefs mit. Die Armee habe er angewiesen, «zusätzliche Kräfte zu mobilisieren, um den Terroranschlägen entgegenzutreten», hiess es weiter.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.