Neun Fälle an einem Tag – Tour de Suisse von Covid gebeutelt Die Landesrundfahrt hat mit einem erneuten Auftreten des Virus zu kämpfen. Die Organisatoren können nur an die Regeln appellieren. Emil Bischofberger

Ihre gelben Trikots fehlen nun: Die Fahrer von Jumbo-Visma, hier auf der 4. Etappe, zogen sich von der Tour de Suisse zurück. Foto: Keystone

Praktisch im Minutentakt tröpfeln am Donnerstagmittag die Meldungen herein. Die Niederländer von Jumbo-Visma lancieren den Tag mit einem Hammerschlag: Sie ziehen sich als Team aus der Tour de Suisse zurück, nachdem vier Fahrer positiv auf Corona getestet worden sind. Es ist der freie Entscheid der Niederländer, eine maximal erlaubte Fallzahl ist nicht definiert.

Drei positive Proben treten beim Team DSM auf, deren verbliebene Fahrer bleiben im Rennen. «Jedes Team entscheidet für sich, wie es auf positive Fälle reagiert», sagt Tourdirektor Olivier Senn. Einen positiven Fall beklagen überdies Ineos-Grenadiers, mit Adam Yates trifft es einen der Mitfavoriten auf den Gesamtsieg. Der neunte Fall betrifft das Wildcard-Team Human Powered Health.

«Das ist sehr unglücklich, aber auch ausserhalb unserer Macht», sagt Senn. «Es zeigt vor allem, dass Covid nicht weg ist, auch wenn in der Schweiz keine Massnahmen mehr gelten.» Ein Worst-Case-Szenario für den Fall, dass sich in den nächsten Tagen das Virus massiv verbreiten würde, existiert bei der Tour de Suisse keines. «Wir können nur hoffen, dass es das Rennen nicht entscheidet», so Senn.

Mäder muss dehydriert aufgeben

Die Organisation wie auch die Teams tappten im Dunkeln, wie es so weit kommen konnte. Ein Muster der Ansteckungen ist laut Senn keines zu erkennen. Zumal die Teams intern alle sehr regelmässig testen, jene mit grossen Ambitionen an der Tour de France täglich.

Die Hitzewoche forderte im Tessin weitere Opfer: Gleich fünf Fahrer traten nicht mehr zur fünften Etappe an, darunter mit Gino Mäder die Schweizer Hoffnung fürs Gesamtklassement. Der Wahlzürcher hatte in der Nacht Magen-Darm-Symptome entwickelt und erklärte am Morgen völlig dehydriert seinen Rückzug.

