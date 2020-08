Absagen in Bülach – Traditionelle Märkte fallen aus Der traditionelle Herbst-Märt vom 3. November und der Weihnachtsmarkt vom

27. bis 29. November finden wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Dieses Jahr wird es in der Bülacher Altstadt kein vorweihnachtliches Markttreiben geben. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Bülacher Märkte sind beliebte Anlässe und ziehen zehntausende Menschen an. Dies stelle in Zeiten von

Covid-19 ein grosses Risiko dar, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Da es sich beim Herbst-Märt wie beim Weihnachtsmarkt um Anlässe mit überregionaler Ausstrahlung handelt, kommen auch Besucherinnen und Besucher aus der weiteren Region nach Bülach. Die Gefahr, sich und andere Personen an den Märkten mit dem Virus anzustecken, stufe der Stadtrat in der aktuellen Lage als sehr hoch ein.

Beide Märkte seien Orte der Begegnung, des Verweilens, der Geselligkeit. Es werde gegessen, getrunken und gefeiert. Die Personendichte an diesen Märkten sei sehr hoch. Die Stadt Bülach als Veranstalterin der beiden Märkte könne die Vorschriften und Empfehlungen des BAG und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich bei einem so grossen Besucheraufkommen nicht durchsetzen. Deshalb habe der Stadtrat beschlossen beide Märkte abzusagen.

