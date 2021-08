Smalltalk der Woche - Trägt Sarah Jessica Parker hier einen Billigfummel?

Small Talk der Woche – Trägt Sarah Jessica Parker hier einen Billigfummel? Wie Sie das perfekte Selfie mit Ihrem Hund machen. Und wie Rihanna ihr Vermögen verdient hat. Die Liste für das gepflegte Tischgespräch. Tina Huber

She’s the Boss

Bekannt wurde sie 2005 mit dem Song «Pon de Replay»: Robyn Fenty alias Rihanna. Foto: AFP

Sängerin Rihanna ist laut «Forbes» jetzt Milliardärin – mit 33. Und damit die reichste Sängerin der Welt. Das viele Geld hat sie, die in einfachen Verhältnissen auf Barbados aufgewachsen ist, nicht in erster Linie mit Singen verdient, sondern mit ihrer Kosmetiklinie Fenty Beauty, die sie 2017 gegründet hat.

Sie wollte damit, schreibt «Forbes», Schönheitsprodukte schaffen, durch die sich Frauen «miteingeschlossen fühlen». Für sich selber hat sie dieses Ziel zumindest erreicht: Mit ihren 1,7 Milliarden Dollar ist sie Mitglied eines sehr exklusiven (Männer-)Clubs. Yeah!

Mach mal Pause

Aufstehen? Liegenbleiben? Schwierige Entscheidung. Foto: Getty Images

Halb krank, halb lustlos – da darf man auch mal einen Tag im Bett bleiben. Die Briten nennen das charmant: «to take a sickie».

Wau!

Ob Beagles besonders fotogen sind? Er schaut jedenfalls motiviert drein. Foto: PD

Weil bekanntlich jeder Trend irgendwann vom Menschen auf das Haustier übergeht, gibts jetzt das Gadget fürs perfekte Hunde-Selfie: Mit dem Clip von Kikkerland lässt sich das Leckerli am Handy platzieren, damit das Tier brav in die Kamera schaut – Hundeblick garantiert.

Schöner Stoff

Dieses Modell heisst Colombo Grande und ist aus reiner Baumwolle gefertigt. Foto: PD

Neues liebstes Feriensouvenir: Geschirrtücher! Die versprühen bei jedem Abwasch ein wenig Sommergefühl – zum Beispiel die bunten Modelle von La DoubleJ (ca. 30 Franken).

Lebwohl

Sie war die Grossmutter unter den Seehunden: Farah wurde 1978 in einem englischen Zoo geboren und kam ein Jahr später nach Zürich. Foto: Zoo Zürich

Das ist Seehundedame Farah, sie ist diese Woche im Zoo Zürich gestorben – im Alter von stolzen 43 Jahren. Damit war Farah der zweitälteste in einem Zoo lebende Seehund der Welt.

Hübsch und praktisch

Schön kräftig: «Ultra Violet» nennt sich diese Farbe. Foto: PD

Sich den Schlüssel um den Hals hängen? Sieht mit den Anhängern des dänischen Labels Copenhagen Design in Original-Pantone-Farben (ca. 15 Franken) recht chic aus.

Schreck, lass nach

Immerhin, die Handtasche ist von Gucci x Balenciaga: Sarah Jessica Parker am Set von «And Just Like That…». Foto: Instagram/@justlikethatcloset

Auf dem Instagram-Kanal @justlikethatcloset können Modefreunde und Fans mitverfolgen, wie die Neuauflage von «Sex and the City» gedreht wird. Also es geht da, wie auch in der Serie, eigentlich hauptsächlich um die Outfits, die nicht genug extravagant sein können.

Doch gerade herrscht grosse Aufregung: Luxus-Fashionista Carrie Bradshaw alias Sarah Jessica Parker wurde während der Dreharbeiten in New York City doch tatsächlich in einem Maxikleid gesichtet, das verdächtig nach der Billigmarke Forever21 aussieht. Ach. So weit ists gekommen.

Süsses für Harte

Neuster und leicht ekliger Social-Media-Trend: #FrozenHoney. Man stellt dazu eine Tube voller Honig in den Tiefkühler und beisst dann ganze Stücke vom gefrorenen, geleeartigen Honig ab. Ruhm und Bauchweh garantiert.

