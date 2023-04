Bundesgericht kassiert Urteil – Tragischer Tod in Müllpresse kommt nochmals vor Gericht Das Obergericht hat den Sicherheitsbeauftragten einer Unterländer Bäckerei vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Zu Unrecht, findet das Bundesgericht. Daniela Schenker

Das Bundesgericht wies einen Freispruch des Zürcher Obergerichts zurück. Foto: Keystone

Bald acht Jahre ist es her, dass ein Maler im Bezirk Bülach auf tragische Weise sein Leben verlor. Der 51-Jährige war damit beauftragt, Malerarbeiten an einer Müllpresse in einer Bäckerei auszuführen. Er bat zwei Mitarbeitende der Bäckerei um Hilfe beim Anheben der Metallklappe. Die beiden halfen dem Maler beim Hochschieben des schweren Deckels und fixierten diesen danach behelfsmässig mit einem Gabelstapler. Als dieser wider Erwarten zuklappte, traf der den Maler am Kopf. Der Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, was letztlich zu einem Atemstillstand führte. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.