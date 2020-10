Fussball 2. und 3. Liga – Trainer wollen 2020 nicht mehr spielen Nachtragspartien im Gebiet des FVRZ sind in diesem Jahr theoretisch noch möglich. Markus Wyss

Brüttisellen-Dietlikons Trainer Robert Merlo äussert sich pointiert und hat Erfolg als Fussballtrainer. Foto: Leo Wyden

Auf der Webseite der Amateurliga steht es unmissverständlich: «Die nicht ausgetragenen Meisterschaftsspiele dieses Herbstes werden im Frühjahr 2021 nachgetragen.» Die Mitteilung des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) lässt hingegen ein Hintertürchen offen. «Es ist davon auszugehen, dass mit dem Spielbetrieb frühestens im Frühjahr 2021 wieder gestartet werden kann.» «Es ist davon auszugehen» – lässt verschiedene Möglichkeiten offen.

Im Gebiet des FVRZ gibt es Halbjahres- und Ganzjahresmeisterschaften. Gerade bei den Halbjahresmeisterschaften, bei denen in der Regel Teams auf- beziehungsweise absteigen, ist es sportlich fairer, wenn am Ende der Meisterschaft alle Partien zur Austragung gekommen sind. Konkret: Der FVRZ behält sich bis am 12./13. November die Möglichkeit vor, noch 2020 Spiele anzuberaumen.