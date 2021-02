Unfall in Zürich – Tram entgleist nach Kollision mit Auto Nach einem Unfall in der Aargauerstrasse ist der Trambetrieb zwischen Schiffbau und Bahnhof Altstetten Nord in beiden Richtungen gesperrt.

Am Morgen kam es in der Stadt zu einem Unfall zwischen einem Tram und einem Personenwagen. (Symbolbild) Foto: Alexandra Wey (Keystone)

In der Stadt Zürich ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Zusammenstoss zwischen einem Tram und einem Personenwagen gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Aargauerstrasse, wie einer Betriebsmeldung der Verkehrsbetriebe Zürich zu entnehmen ist.

Wegen der Kollision entgleiste das Tram, wie ein VBZ-Sprecher auf Anfrage sagte. Die Tram-Strecke zwischen Schiffbau und Bahnhof Altstetten Nord ist für den Betrieb der Linie 4 in beiden Richtungen gesperrt. Zwischen Escher-Wyss-Platz und Bahnhof Alstetten Nord sind Busse im Einsatz. Es ist jedoch mit Wartezeiten zu rechnen.

SDA