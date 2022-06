Unternehmen aus Rümlang – Trashfox übernimmt Mondini Mit Unterflurcontainern gehen die beiden Unternehmen gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft.

Das unterirdische Sammelsystem von Trashfox – hier beim Neumarkt in St. Gallen. Foto: PD

Die Sammelstationen der Trashfox AG aus Rümlang stehen überall in der Schweiz. Eine Vorreiterin ist die Stadt St. Gallen, die den Kehricht ihrer Bewohnerinnen und Bewohner in vielen Quartieren seit langem unter der Erde sammelt. Auf diese Art der Abfallentsorgung setzt auch die im Jahr 1952 in Tesserete TI gegründete Mondini Trading SA. Das Unternehmen bietet innovative, funktionale Unterflurcontainer als Alternative für die herkömmliche Abfalllagerung. Kürzlich hat die Trashfox AG die Firma vollständig übernommen – mit dem Plan, die unterirdische Entsorgung weiter auszubauen. Dies teilen die beiden Unternehmen mit.

Ziel sei es, die Kompetenzen zu bündeln, Synergien zu nutzen und langfristig nachhaltigen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden zu schaffen. «Trashfox und Mondini haben die gleiche Vision. Wir sorgen gemeinsam für eine nachhaltige Wertstoff- und Abfallsammlung. Dank dem Zusammenschluss können wir auf dem dynamischen Markt noch effizienter agieren und unsere Position verstärken», sagt Florim Maliqi, der neue Geschäftsführer der Trashfox AG.

Florim Maliqi ist der neue CEO der Rümlanger Trashfox AG . Foto: PD

Maliqi tritt die Nachfolge von Urs Landolt an, der nach 18-jähriger Unternehmenszugehörigkeit in den Ruhestand geht. Landolt hat Trashfox mitentwickelt, aufgebaut und gross gemacht. Maliqis Credo ist ein gesundes Wachstum: «Mehr denn je ist es heute wichtig, Abfall und Altglas effizient und ökologisch sinnvoll zu sammeln. Ich freue mich auf das erweiterte Team mit seinen hohen Kompetenzen und dass wir nun ein grösseres Leistungsportfolio anbieten können.»

