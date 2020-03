Annahme von Todesanzeigen / Danksagungen für den Zürcher Unterländer – Traueranzeigen aufgeben Hier finden Sie Informationen zur Aufgabe von Traueranzeigen.

Unsere Annahmestellen

Bei diesen Dienstleistern können auch Trauerzirkulare bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Besuch telefonisch anzumelden.

Copy44 Media GmbH an der Bahnhofstrasse 44, 8180 Bülach. Telefon 044 864 15 30, Fax 044 864 15, E-Mail 33info@copy44.ch

Rägi Services AG an der Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf. Telefon 044 842 11 11, Fax 044 842 21 02, E-Mail info@raegi-services.ch

LP Copy Center an der Buchserstrasse 6, 8157 Dielsdorf. Telefon 044 885 55 85, Fax 044 885 55, E-Mail 86dielsdorf@lpcopycenter.ch

Medico Druck AG ab der Dorfstrasse 5, 8424 Embrach. Telefon 044 865 01 66, E-Mailk info@medico-druck.ch

Trauerkartendruck Spross Verlag an der Bachstrasse 5, 8302 Kloten. Telefon 044 800 11, E-Mail 44mail@trauerkartendruck.ch

Citiprint Glattbrugg an der Schaffhauserstrasse 95b, 8152 Glattbrugg. Telefon 044 313 22 22, E-Mail glattbrugg@citiprint.ch

Wehntal Druck GmbH an der Wehntalerstrasse 26, 8165 Schöfflisdorf. Telefon 044 856 11 53, E-Mail info@wehntaldruck.ch

Direkte Aufgabe-Möglichkeiten

Achtung: Auf Grund der aktuellen Situation «Corona-Virus» bleiben unsere Büro an der Grenzstrasse 10 in Bülach geschlossen. Wir bitten Sie, Traueranzeigen via Email (inserate.unterland@tamedia.ch) oder unser Online-Tool aufzugeben. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter 044 515 44 77 gerne zu Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Am Schalter an der Grenzstrasse 10, 8180 Bülach (Besucher-Parkplätze vor dem Haus). Bitte melden Sie sich vorab unter Telefon 044 515 44 77 an.

Per E-Mail: inserate.unterland@tamedia.ch

Über unser Online-Tool

Samstag und Sonntag

Am Samstag und Sonntag sind unsere Büros den ganzen Tag geschlossen. Für die Montagsausgabe können Todesanzeigen per Mail übermittelt werden. Annahmeschluss: Sonntag 16.00 Uhr

E- Mail: inserate.unterland@tamedia.ch, Telefon 044 248 48 56

Bitte vermerken Sie auf Ihrem Auftrag für die Publikation der Todesanzeigen unbedingt Zürcher Unterländer, Rechnungsadresse, Telefon- oder Mobile-Nummer. Ohne Ihre vollständigen Angaben übernehmen wir keine Gewähr, dass Ihr Auftrag ausgeführt wird.