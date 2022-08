Besuch von Nancy Pelosi – Traum oder Trauma? Was Taiwans Unabhängigkeit bedeutet Die Ursachen eines geopolitischen Konflikts: Warum die Führung in Peking die Vereinigung mit der Inselrepublik notfalls gewaltsam durchsetzen will. Lea Sahay aus Peking

«Die vollständige Wiedervereinigung unseres Landes wird und kann verwirklicht werden»: Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping inspiziert Marinetruppen des Zerstörers Xining. Foto: Imago Images (Xinhua)

Nancy Pelosi ist nicht die erste Reisende, die merkt, dass die Sache mit Taiwan gar nicht so einfach ist. Will man als Normalbürger einen Zwischenstopp in der Demokratie vor Chinas Küste einlegen, sucht man auf Buchungsportalen vergeblich. Das Land Taiwan? Gibt es nicht. Was sich hingegen buchen lässt, ist: Taiwan, China. Die Volksrepublik China, die seit 1949 von der Kommunistischen Partei (KP) regiert wird, anerkennt Taiwan nicht als eigenständigen Staat. 2018 hatte Chinas Führung internationalen Fluggesellschaften eine Frist gesetzt, um das Land mit knapp 24 Millionen Einwohnern als eigenständiges Ziel von ihren Seiten zu kicken – fast alle Unternehmen knickten aus Angst vor Peking ein.