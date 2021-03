Gastro-Test «Besser essen» – Trendiger Thai Food aus dem Glattzentrum Die Kette Kaimug verkauft thailändisches Essen zum Mitnehmen und ist im Zentrum Regensdorf und im «Glatt» präsent. Fabian Boller

Die Gerichte werden bei Kaimug elegant verpackt. Das Auge isst auch beim Lieferdienst mit. Foto: Fabian Boller

Kaimug serviert thailändisches Essen auf die etwas andere Art: Die Gerichte werden frisch im Wok zubereitet, und an den meisten der zehn Standorte in der Region Zürich kann das Essen nur zum Mitnehmen bezogen werden. Lediglich im Glattzentrum betreibt Kaimug ein kleines Restaurant. Da dieses geschlossen ist, bestellen wir via App.

Es gibt eine kleine, aber feine Auswahl an Vorspeisen und Hauptgerichten, und Vegetarier werden ebenso fündig, da die meisten Mahlzeiten auch mit Tofu bestellt werden können. Wir bestellen kurz nach 11 Uhr und wie versprochen, trifft die Lieferung 40 Minuten später bei uns ein.