Verschmutztes Trinkwasser in Rorbas – Trinkwasser: Rorbas will am Nachmittag informieren Noch untersucht das kantonale Labor die Trinkwasserproben von Rorbas und Umgebung. Gegen 14.30 Uhr wurden dem Gemeinderat Rorbas erste Ergebnisse in Aussicht gestellt. Florian Schaer

Vor dem Gemeindehaus in Freienstein gibt die Feuerwerh Wasser für die betroffene Bevölkerung aus dem Nachbardorf aus. Balz Murer

Seit gestern Dienstagnachmittag darf das Trinkwasser in Rorbas nur noch abgekocht verwendet werden. Bis heute Mittwochmittag ist diese Weisung nicht widerrufen worden. Die entsprechende Meldung über die Verunreinigung datiert von 13.41 Uhr. Weiterhin kann die Bevölkerung im Nachbardorf Freienstein vor dem Gemeindehaus sauberes Trinkwasser aus dem Hydranten beziehen.

Eine Einwohnerin hatte am Dienstagmorgen festgestellt, dass das Hahnenwasser stinkt. Woher die Verunreinigung stammt ist weiterhin unklar. Derzeit ist das kantonale Labor noch daran, die flächendeckend eingesammelten Wasserproben von Rorbas und Umgebung auszuwerten. «Der Kanton hat in Aussicht gestellt, den Gemeinderat heute Mittwoch gegen 14.30 Uhr über die ersten Ergebnisse zu informieren», sagte Werkvorsteher Stephan Strässle heute Vormittag. In sein Ressort fällt auch die Wasserversorgung. «Alle neuen Fakten werden wir über die Webseite der Gemeinde zeitnah kommunizieren», versicherte er.

Die für die betroffene Bevölkerung gestern eigens eingerichtete Hotline der Gemeinde wird derzeit von der Vizepräsidentin des Gemeinderats Barbara Grüter betreut. Sie werde rege in Anspruch genommen. Dass man im Embrachertal durchaus einige Fragen hat, zeigt auch der Blick auf die entsprechenden Social Media Kanäle. Innerhalb der knapp 900 Profile umfassenden Facebook-Gruppe «Du Bisch vo Rorbas-Freienstein wenn...» halten sich die Nutzer gegenseitig auf dem Laufenden, teilen ihre Erfahrungen mit der Hotline und suchen nach Antworten auf die brennendsten Fragen. Ein offizieller Informationskanal ist das freilich nicht.