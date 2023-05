Regnerischer Frühling – Trockenheit? Sicher nicht im Kanton Zürich Der Regen im März und April hat die Wintertrockenheit in der Nordostschweiz kompensiert. Auch im Mai wird es nass weitergehen. Mit Blick auf einen möglichen Hitzesommer sind das gute Nachrichten. Martin Steinegger

Das Bild zeigt die Niederschlagsverteilung im April in der Schweiz: Während vor allem die Nordostschweiz viel Nässe abbekommen hat, konnte die Wintertrockenheit auf der Alpensüdseite nicht kompensiert werden. Quelle: Meteo Schweiz

Wenn es um Wetter und Klima geht, gibt es in der Schweiz seit längerem ein dominierendes Thema: die Trockenheit. Weil die Wintermonate Januar und Februar deutlich weniger Niederschlag gebracht haben als üblich, warnten Experten unlängst eindringlich davor, dass es im Sommer wegen fehlenden Schmelzwassers aus den Alpen und tiefen Grundwasserpegeln zu Problemen kommen könnte. «Ich wünsche mir für die Natur einen richtig verregneten April», sagte deshalb Manuela Brunner, Leiterin der Forschungsgruppe Hydrologie und Klimafolgen in Gebirgsregionen am SLF und Professorin an der ETH Zürich.