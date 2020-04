Bekannte Melodien – Trompetenklänge schweben durch Rüdlingen Hobbymusiker Markus Rehm unterhält die Einwohnerinnen und Einwohner von Rüdlingen in Zeiten des Coronavirus mit bekannten Melodien auf der Trompete. Karin Lüthi

Markus Rehm sagt: «Durch den Ebersberg auf der anderen Rheinseite gibt es ein Echo, das den Klang noch tragender und voller macht. Das hat etwas Magisches und weckt Emotionen.» Foto: PD

Es ist eine altbekannte Weisheit: Musik ist Balsam für die Seele. In diesen Tagen, in denen Social Distancing eingehalten werden muss, fällt manchem in der Isolation sprichwörtlich die Decke auf den Kopf. Dies nicht nur in der Stadt Zürich, sondern auch auf dem Land, wie etwa in Rüdlingen. Im kleinen Schaffhauser Dorf am Rhein hob der eine oder die andere vergangene Woche erstaunt den Kopf und lauschte. Eine Trompete spielte mit warmem Klang die sehnsuchtsvolle Melodie «You Raise Me Up», ein bekanntes Stück von Secret Garden.