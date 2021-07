Hurrikan bricht Rekorde – Tropensturm Elsa fegt über Florida Mit dem fünften Sturm werden in der atlantischen Hurrikansaison bereits erste Rekorde geknackt. Elsa trifft heute in Florida auf Land und zieht dann über den Südosten der USA.

In Key West liessen sich die Menschen vom Sturm und den Wassermassen nicht aufhalten. Das US-Hurrikanzentrum warnt andere Regionen in Florida nun aber vor lebensbedrohlichen Sturmfluten. Foto: Rob O’Neal (Key West Citizen via AP/Keystone)

Mit Elsa trifft am Mittwoch der erste Tropensturm dieser Saison auf die USA. Der Sturm hatte zuvor als Hurrikan in der Karibik gewütet, mindestens drei Menschen starben auf St. Lucia und in der Dominikanischen Republik. Zuvor richtete Elsa grosse Schäden auf der Insel Barbados an, welche zuvor 60 Jahre lang von Hurrikans verschont wurde.

Beim Zug durch die Karibik stellte Elsa einen Geschwindigkeitsrekord auf: Der Hurrikan bewegte sich mit rund 50 km/h vorwärts, so schnell wie kein anderer Sturm zuvor. Im Gegensatz zu lange an einem Ort verharrenden Unwettern war dafür die Regenmenge, die über den karibischen Inseln niederging, nicht ganz so gewaltig wie befürchtet.

In der Dominikanischen Republik starben ein 15-jähriger Junge und eine 75-jährige Frau, als die Wucht des Hurrikans Wände zum Einsturz brachte. Auch auf der Karibikinsel St. Lucia starb eine Person. Foto: Orlando Barria (Keystone/EPA)

In der Nacht auf Mittwoch wurde Elsa dann kurzzeitig erneut zu einem Hurrikan hochgestuft. Das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami geht von Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde aus. Er werde am späten Mittwochmorgen (Ortszeit) entlang dem Golf von Mexiko in Florida auf Land treffen, teilte das National Hurricane Center in seinem jüngsten Lagebericht vom frühen Morgen mit. Am Donnerstag werde Elsa dann über den Südosten der USA ziehen.

Der Sturm bewegte sich zuletzt noch mit einer Geschwindigkeit von 22 Kilometern pro Stunde. Die Behörde warnt vor teils lebensgefährlichen Sturmfluten in verschiedenen Gebieten Floridas.

Neuster Lagebericht des US-Hurrikanzentrums (NHC) mit prognostizierten Windgeschwindigkeiten: Der Sturm wird den Südosten der USA überqueren und auch an der restlichen Ostküste für Unwetter sorgen. Karte: NHC

Ausläufer des Sturms hatten zuvor die Bergungsarbeiten nach dem tödlichen Hauseinsturz bei Miami behindert. Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni aus noch ungeklärten Gründen teilweise eingestürzt. Die offizielle Zahl der Toten liegt nach Angaben der Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, bei 36. Dutzende Menschen werden noch vermisst. Nach Prognosen dürfte Elsa die Unglücksstelle aber nicht mit voller Kraft treffen.

Es gab noch nie so früh fünf Stürme

Elsa war am Freitag als erster Atlantik-Hurrikan der diesjährigen Saison verzeichnet worden. Es ist bereits der fünfte Tropensturm im Jahr, so viele gab es zu diesem Zeitpunkt noch nie. Normalerweise dauere es bis Ende August, um diese Anzahl zu erreichen, schreibt die US-Wetter- und Ozeanografie­behörde (NOAA). Letztes Jahr entstand der fünfte Sturm ebenfalls schon sehr früh, am 6. Juli, Elsa ist nun bereits seit dem 1. Juli unterwegs.

Dabei war 2020 schon ein Jahr, das Rekorde brach. Es gab 30 benannte Stürme, so viele wie nie zuvor. 14 davon waren Hurrikans, darunter sieben schwere, was ebenfalls Rekord bedeutet. Die Aufzeichnungen gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück, zuvor gab es nur 2005 eine vergleichbare Anzahl Stürme.

Ein Satellitenbild zeigt das gewaltige Ausmass des Tropensturms, mit dem Auge vor Floridas Westküste, der Auswirkungen auf die gesamte Halbinsel und bis zu den Bahamas hatte. Foto: NOAA (Keystone/AP)

Die Vorhersagen von mehreren Wetterdiensten und wissenschaftlichen Instituten gehen für 2021 von einer überdurchschnittlichen Saison aus. Sie rechnen im Schnitt mit 18 Stürmen und 8 Hurrikans, das wäre leicht mehr als in den letzten 40 Jahren üblich. Allerdings gab es ähnliche Prognosen auch für das Rekordjahr 2020, welche sich dann als wesentlich schlimmer als errechnet entpuppten.

Damals reichte die vorbereitete Namensliste nicht mehr für alle Stürme, und es wurde das griechische Alphabet zu Hilfe genommen. Weil sich die 6. bis 8. Buchstaben aber ähneln – Eta, Zeta, Theta –, wird ab 2021 eine Ersatznamensliste geführt, welche zum Einsatz kommt, sollte es wieder mehr als 21 Stürme geben.

