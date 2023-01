Unfall in Wallisellen – Trottinett-Lenker verletzt sich bei Kollision mit Auto In Wallisellen ist am Donnerstagabend ein Auto mit einem Trottinett zusammengestossen.

Die betroffenen Quartierstrassen mussten wegen des Unfalls während rund zwei Stunden stellenweise gesperrt werden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Donnerstagabend kam es in Wallisellen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war ein 22-jähriger Autofahrer kurz vor 18 Uhr auf dem Blumenweg in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Bei der Kreuzung Blumenweg/Butzenstrasse stiess er aus zurzeit nicht bekannten Gründen mit einem Trottinettfahrer zusammen. Der 23-jährige Trottinettlenker habe sich dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, mussten wegen des Unfalls Teilabschnitte der betroffenen Quartierstrassen während rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr habe eine entsprechende Umleitung eingerichtet. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Kommunalpolizei Wallisellen, der Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich sowie die Feuerwehr Wallisellen im Einsatz.

zim

