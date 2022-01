Neue Quarantäne-Regelungen – Trotz Anstieg der Krankheitsfälle herrscht noch Normalbetrieb Die Zahl der Ansteckungen steigt, viele Angestellte sind in Isolation oder Quarantäne. Der Anteil des ausfallenden Personals liegt im Unterland aber noch im niedrigen Prozentbereich. Alexander Lanner Barbara Gasser Manuel Navarro Daniela Schenker

Der Bundesrat hat beschlossen, die Dauer von Quarantäne und Isolation von zehn auf fünf Tage zu verkürzen. Die neue Regelung gilt ab Donnerstag. Wie eine Umfrage bei verschiedenen Unternehmen, Behörden und Organisationen im Unterland zeigt, begrüssen alle diese Entscheidung. Bisher sei man jedoch überall von Corona-bedingten Ausfällen in grosser Zahl verschont geblieben. Ein einschneidender Einfluss auf den Betrieb wurde nirgends festgestellt. Allerdings bereitet man sich überall auf weitere Personalausfälle vor.

Flugsicherung Skyguide

Trotz Omikron ist bei den Fluglotsen von Skyguide – hier im Tower des Flughafens Kloten – nirgends ein Engpass zu verzeichnen. Archivfoto: Leo Wyden

«Bei Skyguide sind derzeit – Stand Dienstag, 11. Januar, 14 Uhr – insgesamt 39 Mitarbeitende in Isolation und 9 in Quarantäne. Dies entspricht 3,2 Prozent des Personalbestandes», erklärt Vladi Barrosa, Senior Media Officer bei Skyguide. Im Vergleich zur Vorwoche bedeute dies eine leichte Entspannung. «Wir können mit den vorhandenen Ressourcen den Normalbetrieb sicherstellen. Sie bedeuten allerdings einen erhöhten administrativen und organisatorischen Aufwand und verlangen mehr Flexibilität von unseren Mitarbeitenden», sagt Barrosa. Es sei schwierig vorauszusagen, ob demnächst eine Reduktion oder Einstellung von Dienstleistungen drohe. «Aufgrund der Volatilität der Situation kann es auch nicht ausgeschlossen werden.» Vor allem in kleineren Units, wie auf Regionalflugplätzen mit kleinen Teams, könne eine Ansteckung möglicherweise dazu führen, dass das ganze Team in Quarantäne müsse. Dies hätte eine Reduktion oder gänzliche Einstellung der Services zur Folge.