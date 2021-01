Nach Vorfall in Eglisau – Trotz Auto im Fluss bleibt Rheinzufahrt ungesichert Die Gemeinde sieht keinen Handlungsbedarf, nachdem ein ortsunkundiger Autofahrer im Rhein gelandet ist. Fabian Boller

An dieser Stelle fuhr ein Lenker bei Dunkelheit und starkem Regen ins Wasser. Foto: Sibylle Meier

Die Silvesternacht wird der Stadtzürcher Thomas Bel nicht so schnell vergessen. In der Dunkelheit und bei starkem Regen steuerte er bei der Kirche Eglisau seinen Opel Kombi aus Versehen in den Rhein. Tatsächlich endet die Rheinstrasse am rechten Flussufer relativ abrupt. Am Ende der Sackgasse befindet sich ein künstlich angelegtes Becken, das vom Flusswasser gespeist wird.

Obwohl der Vorfall für Bel am Ende glimpflich ausging – die Polizei konnte sein Fahrzeug unbeschädigt aus dem Wasser ziehen –, wäre er wohl über ein Warnsignal oder einen Poller am Strassenende nicht unglücklich gewesen. Wie Bel berichtet, war einem weiteren Lenker kurz vor ihm das gleiche Malheur unterlaufen.