Positive Impulse vom Furttaler Gewerbe – Trotz Corona: Furttalmesse soll im Mai stattfinden Die beiden Gewerbeverbände im Furttal fusionieren. Sie sind zusammen mit dem Gewerbeverband Würenlos die Trägerschaft der Furttalmesse im Mai 2021. Anna Bérard

30’000 Gäste besuchten die Furttalmesse 2018 auf dem Wisacher in Regensdorf. Vom 7. bis 9. Mai 2021 wird die Messe auf demselben Gelände stattfinden. Foto: Balz Murer, Archiv

Das Gewerbe hält an der Furttalmesse im Mai 2021 fest. Mit einem Schutzkonzept und einer klugen Besucherlenkung sollen sich die örtlichen Betriebe der Bevölkerung vorstellen können, ist man im OK überzeugt. «Wir gehen mit Optimismus und einem kalkulierbaren Risiko an die Messe heran», sagt die OK-Präsidentin Erika Kuczynski. Natürlich werde diese Furttalmesse anders als jene vor drei Jahren sein, sagt sie. Dies nur schon aufgrund des Schutzkonzepts wegen der Corona-Pandemie. Das Schutzkonzept wird derzeit erarbeitet – und allenfalls bis Mai mehrmals angepasst. Laut Kuczynski steht fest: Es werden nie 1000 Personen in einem Raum sein, denn sie werden durch die Messezelte geschleust.

Das sind die Öffnungszeiten der Furttalmesse 2021 Infos einblenden Freitag, 7. Mai, 17 bis 22 Uhr. Samstag, 8. Mai, 11 bis 21 Uhr. Sonntag, 9. Mai, 11 bis 17 Uhr.

Auch Unterhaltung und Gastronomie gehören zur Furttalmesse 2021. Jedoch nicht im selben Umfang wie letztes Mal. «Bis jetzt ist ein ökumenischer Gottesdienst mit anschliessendem Brunch geplant», sagt Kuczynski, alles weitere sei in Vorbereitung.

Die OK-Präsidentin hat am Donnerstagabend den Gewerbeverband Regensdorf, Buchs, Dällikon (GVR) über die Gewerbemesse informiert. «Wir wollten damit ein Zeichen setzen», sagt sie. In den letzten Monaten habe das OK Furttalmesse gespürt, dass das Gewerbe auf ein klares Signal wartete. Mittlerweile haben rund 60 Betriebe ihre Teilnahme angemeldet. Sie gehen damit kein Risiko ein: Die Anmeldegebühr wird zurückerstattet, falls der Kanton die Messe nicht bewilligen würde.

Gewerbe zieht an einem Strick

Fabian Herrmann, GVR-Präsident, blickt mit Freude und Erleichterung auf die Generalversammlung des GVR zurück. Denn die 70 anwesenden Mitglieder haben das grösste Traktandum, die Fusion mit dem Gewerbeverein Unteres Furttal (GVUF), einstimmig gutgeheissen. «In der Vergangenheit gab es mehrere Anläufe für eine Fusion der beiden Gewerbeverbände, die immer scheiterten. Jetzt hats endlich geklappt.» Der GVUF hat bereits seine Zustimmung gegeben.

«Gerade in Krisenzeiten wie jetzt können sich die Betriebe unkompliziert aushelfen.» Fabian Herrmann, GVR

Herrmann sieht nur Vorteile im Zusammengehen des Furttaler Gewerbes: Einerseits könne der Gewerbeverband somit mehr Einfluss auf die Politik nehmen. Andererseits könnten die Betriebe von einem grösseren Netzwerk profitieren. «Gerade in Krisenzeiten wie jetzt können sich die Betriebe unkompliziert aushelfen. Etwa wenn einer Personal braucht, während ein anderer kaum Arbeit für seine Mitarbeitenden hat.» Nun gelte es, neue Statuten auszuarbeiten und den Furttaler Gewerbeverband zu gründen.