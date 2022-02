Eishockey: EHC Bülach in der MSL – Trotz des Derbysiegs schwimmen den Eisbären die Felle davon Der EHC Bülach setzt sich gegen Dübendorf 3:1 durch. Doch weil auch die Konkurrenz punktet, wird der Weg zum Playoff-Platz immer steiniger Peter Weiss

Erfolgreiche Sturmpartner: Sascha Figi (links) profitierte bei seinem Treffer zum 1:0 gegen Dübendorf von Lukas Walders energischer Vorarbeit. Foto: Madeleine Schoder

Mit dem 3:1-Heimerfolg im vierten Zürcher MSL-Derby der Saison glichen die Bülacher ihre Saisonbilanz gegen den Tabellenfünften Dübendorf aus: Beide Nachbarn entschieden je ein Heim- und Auswärtsspiel im Direktvergleich für sich. Mit ihrem Sieg machten die Gastgeber in der Rangliste eine Position gut und nehmen neu den 10. Platz ein. So richtig Freude kam im Lager der Eisbären und dem ihnen zugeneigten Teil unter den 279 Fans am Young-Flyers-Game in der Hirslen nach der Partie dennoch nicht auf. Nachdem sie die Ergebnisse der Konkurrenten im Kampf um den Playoff-Einzug erfuhren, war allen Bülachern klar: Es wird schwierig.