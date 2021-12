Impfchef bricht Gespräch ab – Trotz Eklat: Roger Schawinski hat in seiner Sendung alles richtig gemacht Der Präsident der Schweizer Impfkommission verlor in einem Interview mit Schawinski die Nerven. Damit hat Christoph Berger bewiesen, dass er eine Fehlbesetzung ist. Meinung Andreas Tobler

Kritisch wie immer: In Roger Schawinskis jüngster Corona-Sendung kam es zum Eklat. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Zahlreich sind in Roger Schawinskis Karriere die Interviews, die für Wirbel sorgten. Viele werden sich noch an die Radio- und Fernsehtalks mit Marco Rima und Andreas Thiel erinnern.

Nun ist es in Schawinskis wöchentlicher Corona-Sendung auf Radio 1 zu einem weiteren Eklat gekommen: In einem Liveinterview liess er Christoph Berger, Präsident der Schweizer Impfkommission, zu den Vorwürfen Stellung nehmen, die Schweiz sei in der ganzen Corona-Pandemie beim Impfen zu spät dran gewesen. Und sie sei es – so Schawinski weiter – auch jetzt noch beim Boostern und bei den Kinderimpfungen.