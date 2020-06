Wochenende nach Swiss-Rückkehr – Trotz erweitertem Flugplan nur wenig Passagiere in Kloten Letzte Woche flog die Swiss 14 ihrer Maschinen aus Dübendorf zurück nach Kloten. Obwohl im Juni wieder mehr Flugzeuge in Zürich starten, hält sich die Begeisterung in Grenzen. Astrit Abazi

Weil weiterhin nur wenige Flugzeuge über Kloten fliegen, ist der Flughafen Zürich fast wie leergefegt. Foto: Paco Carrascosa

Wo sich sonst endlos lange Menschenreihen schlängeln, herrscht nun gähnende Leere. Lediglich die Schalter am Check-in 1 und 2 werden bedient, die Stationen hinter den prophylaktisch installierten Plexiglasscheiben sind zum grössten Teil aber immer noch leer. Auch am Flughafen Zürich hat die Kurzarbeit ihre Spuren hinterlassen. Die wenigen Fluggäste, die sich an diesem Sonntag an den Flughafen begeben haben, sind in kleinen Gruppen versammelt – einige mit Masken, den anderen sind Frustration, Ungeduld und Besorgnis ins Gesicht geschrieben.