Surfpark Regensdorf – Trotz Frust gibt Waveup nicht auf Nach dem abschlägigen Gerichtsentscheid suchen die Surfpark-Initianten einen neuen Standort für ihre Sport- und Erholungsanlage. In Regensdorf ist die Enttäuschung gross. Anna Bérard

«Der Einsatz für Regensdorf war nicht für nichts, er gibt uns Zuversicht, dass wir den Surfpark an einem anderen Standort realisieren können»: Surfpark-Initiant Pascal Brotzer im Büro in Wädenswil. Foto: Michael Trost

Der Traum der Surfdestination Regensdorf ist geplatzt: Die Firma Waveup Creations muss einen neuen Standort für ihr Projekt suchen. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat entschieden, die «Grossanlage für den Surfsport» gehöre in die Bauzone, also ins Siedlungsgebiet. Es stützt damit das Urteil des Baurekursgerichts, das die Umzonung des Landwirtschaftslands in die Erholungszone nichtig gemacht hat. Ohne diese Umzonung ist die Sport- und Erholungsanlage nicht möglich.