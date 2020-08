Schulhauserweiterung in Neerach – Trotz Hightech bleibt den Schülern die Wandtafel erhalten Rund 750 Besucher zeigten sich in Neerach beeindruckt von den zeitgemäss konzipierten neuen Klassenzimmern der Schulhauserweiterung Sandbuck. Werner Bucher

In die Wandtafeln im Neubau des Schulhauses Sandbuck sind nun Touchscreens verbaut. Bild: Sibylle Meier

Fröhliches Kinderlachen schallt durch die lichtdurchfluteten Räume im Erweiterungsbau Trakt B am Tag der offenen Tür im Neeracher Primarschulhaus Sandbuck. Grosse Augen in den maskentragenden Gesichtern der erwachsenen Besucher inspizieren die Schulzimmer mit interaktiven Lerntechnologien, wie sie sie kaum zuvor gesehen haben. Am meisten staunte Lehrer-Urgestein Arnold Schlatter, der 38 Jahre lang in Neerach unterrichtete. Der rüstige 87-Jährige betont: «Natürlich ist die jetzige Schule nicht mehr mit der von damals zu vergleichen, als ich 1956 in fünf verschieden Klassen 43 Schüler in einem Zimmer unterrichtete.» Bei der Besichtigung der beiden Klassenzimmer im neuen Trakt stellt er überrascht fest: «Geblieben sind immerhin die Wandtafeln, in denen nun Flachbildschirme integriert sind.»