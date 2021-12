In Niederweningen – Trotz hohem Defizit herrschte Einstimmigkeit Ein Baukredit, das Budget und der Steuerfuss wurden von der Gemeindeversammlung gemäss Antrag des Gemeinderats gutgeheissen. Barbara Gasser

Trotz hohem Defizit im Budget bleibt der Steuerfuss in Niederweningen weiterhin bei 39 Prozent. Foto: Michael Caplazi

Die Gesamtsanierung des Oberen Hüsliwegs in Niederweningen kostet 1,9 Millionen Franken. In zwei Etappen müssen unter anderem Wasserleitungen für die Versorgung und die Entwässerung erneuert werden, die gesamte Strassenstruktur ist in einem schlechten Zustand und erfordert verschiedene Reparaturen, und auch die Beleuchtung entspricht nicht mehr den neuzeitlichen Anforderungen. Die 91 an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch anwesenden Stimmberechtigten (4,5 Prozent) genehmigten den Kredit einstimmig.

Budget weist hohes Defizit auf

Wies das Budget 2021 noch ein Plus von gegen einer halben Million Franken auf, wird für das kommende Jahr mit einem Minus von über 600’000 Franken gerechnet. Dem Aufwand von 11,3 Millionen Franken steht ein Ertrag von 10,6 Millionen Franken gegenüber, das sind rund 1,5 Millionen Franken weniger als vor einem Jahr. Gemäss Aussagen von Gemeindepräsidentin Andrea Weber steht die Gemeinde jedoch finanziell gut da. Deshalb bleibt gemäss Antrag des Gemeinderats der Steuerfuss weiterhin bei 39 Prozent. «Das Nettovermögen beträgt 13 Millionen Franken und wird sich nun um den Defizitbetrag verringern», sagte sie. «Das ist durchaus ein wünschenswertes Ziel.»

Einen wesentlichen Anteil an den höheren Ausgaben haben unter anderem die Pflegefinanzierung und Heimplatzierungen. Weniger Grundstückgewinnsteuern und ein tieferer Finanzausgleich sind Gründe für weniger Einnahmen.

Sowohl das Budget als auch der Steuerfuss wurden einstimmig gutgeheissen.

Beitrag zur Energiewende

Oliver Franz, Initiant der IG Solar Niederweningen, will alles daransetzen, den budgetierten Unterstützungsbeitrag von 60’000 Franken für Fotovoltaikanlagen und andere alternativen Energiequellen zu erhöhen. An der Gemeindeversammlung präsentierte er seine Ideen. «Es ist ein wichtiges Thema, und ich bin der Meinung, die Gemeinde sollte als Vorbild funktionieren und das bisherige Erfolgsmodell einen Schritt weiterführen», sagte er. Neben Fotovoltaikanlagen gelte es, auch Wärmepumpen und den Umstieg auf Elektroautos zu unterstützen. «Die Förderung alternativer Energien betrifft uns alle als Gesellschaft. Wir müssen auch an die nachfolgenden Generationen denken», sagte er.

Mit einer Konsultativabstimmung wollte er Klarheit über die Stimmung in der Gemeinde zu diesem Thema einschätzen. Oliver Franz präsentierte drei Beträge, die als Budgetposten geführt und mit Steuergeldern finanziert würden. Für die Abstimmung nannte er den höchsten Betrag von 240’000 Franken zuerst, die beiden anderen, 160’000 und 100’000 Franken, standen aber gar nicht mehr zur Diskussion. Die Anwesenden wären bereit, für die Förderung und Unterstützung von alternativen Energien 240’000 Franken zu investieren.

Als Nächstes arbeitet der Gemeinderat zusammen mit der IG Solar Wehntal ein entsprechendes Reglement aus, das dem Stimmvolk vorgelegt wird.

Barbara Gasser ist Redaktorin für das Ressort Zürcher Unterland mit Themenschwerpunkt Gesellschaft. Sie ist seit vielen Jahren im Journalismus tätig und hat für verschiedene Medien gearbeitet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.