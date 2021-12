Gemeindeversammlung Dänikon – Trotz klammer Finanzen will Dänikon nicht am Steuerfuss rütteln Die Gemeindeversammlung Dänikon hat das Budget 2022 mit einem Minus von 300’000 Franken genehmigt. Anna Bérard

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dänikon bleibt bei 39 Prozent. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Die finanzielle Lage Dänikons bleibt angespannt, erklärte der Gemeindepräsident und Finanzvorstand José Torche der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend. Die Dänikerinnen und Däniker bezahlen mit 120 Prozent am meisten Steuern im Furttal. Darum will der Gemeinderat nicht am Steuerfuss schrauben, zumindest nicht im Moment. «Wir verzichten auf eine Steuererhöhung, auch wenn wir drei Prozent mehr brauchen würden, um ein ausgeglichenes Budget zu haben», sagte Torche.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde beträgt 39 Prozent, jener der Primarschule 59 Prozent und jener der Sekundarschule 22 Prozent. Auch wenn die Politische Gemeinde den Steuerfuss nicht erhöhen will, dürfte er in einem Jahr dennoch steigen, weil die Sekundarschule auf 2023 eine Steuererhöhung um zwei Prozentpunkte ins Auge fasst, um die Erweiterung ihres Schulhauses zu finanzieren.

Keine grossen Investitionen

Doch zurück zur Politischen Gemeinde Dänikon. Dort sieht das Budget 2022 ein Minus von rund 300’000 Franken vor, dies bei einem Aufwand von knapp acht Millionen Franken. Die 34 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung genehmigten sowohl das Budget 2022 als auch den Steuerfuss von 39 Prozent einstimmig.

Das Budget 2022 sieht gegenüber dem Vorjahresbudget höhere Ausgaben für die Gesundheit und den Verkehr vor. Dafür werden deutlich höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern erwartet. Grosse Investitionen sind im kommenden Jahr nicht geplant.

Anna Bérard ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland. Sie arbeitet seit 13 Jahren im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.