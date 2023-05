Privatfliegerei nimmt zu – Trotz Klima-Krise immer mehr Privat-Jets am Himmel Privat-Jets und Kleinflugzeuge heben häufiger ab als vor der Pandemie, wie eine Greenpeace-Studie zeigt. Auch der Flughafen Zürich bestätigt die Feststellung. Andrea Söldi

Der Flughafen Zürich verzeichnete letztes Jahr gut 37’000 private Flüge. Archivbild: Johanna Bossart

Dass Fliegen nicht klimafreundlich ist, ist mittlerweile bekannt. Einen noch viel grösseren CO₂-Ausstoss pro Person als Linien- und Charterflieger haben jedoch Privatjets. Und diese Art des Reisens nimmt trotz akuter Klimakrise ständig zu. Auf diese Tendenz hat kürzlich die Umweltorganisation Greenpeace mit einer gesamteuropäischen Studie hingewiesen. Gemäss dieser fanden 2021 in Europa rund 6 Prozent mehr Privatflüge statt als im Vorpandemiejahr 2019. In der Schweiz starteten 2022 mehr als 35’000 Privat-Jets, davon gut 11’000 ab dem Flughafen Zürich. Sie stiessen fast so viel Klimagas aus wie 38’000 Personen in einem ganzen Jahr. Fast 5 Prozent der Emissionen durch die europäische Privatfliegerei fielen in der kleinen Schweiz an.