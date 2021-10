Corona-Tests im Unterland – Trotz Kostenpflicht wird weiterhin fleissig getestet Die Unterschiede bei den Preisen für Antigen-Schnelltests im Unterland sind gross. Obwohl die Tests jetzt mehrheitlich kosten, haben die Teststellen viel zu tun. Andrea Söldi , Thomas Mathis

Beim Testzentrum in Bülach auf dem Areal des ehemaligen «Guss 81-80» kamen am Freitag zahlreiche Kundinnen und Kunden vorbei. Foto: Thomas Mathis

Es gibt angenehmere Erfahrungen als ein Covid-Test. Doch wer weder geimpft noch genesen ist und ein Zertifikat braucht, muss das Prozedere über sich ergehen lassen. Seit einer Woche übernimmt der Bund die Kosten für die Corona-Tests nur noch in bestimmten Fällen. Die neue Kostenpflicht führt zu einem Preiskampf bei den Anbietern. In Zürich etwa gibt es ein Angebot für elf Franken im Monatsabo, wie die Tamedia-Zeitungen berichteten.

Auch im Unterland variieren die Preise für Antigen-Schnelltests, bei denen das Resultat nach rund einer Viertelstunde vorliegt. Die Angebote liegen laut den Angaben der Anbieter zwischen 32 Franken bei der Rosengarten-Apotheke in Bassersdorf und 75 Franken am Flughafen in Kloten. Für Studierende gibt es in Eglisau sogar einen Test für 25 Franken, wie es auf der Buchungsplattform des Testzentrums heisst. Der Bund hat bisher jeden Antigen-Test mit 47 Franken vergütet.

Preisvergleich für Antigen-Schnelltest Infos einblenden Bezirk Bülach Bassersdorf, Rosengarten-Apotheke: 32 Franken

Bülach, Suisse Plus Testing: 35 Franken

Eglisau, Testzentrum Zürcherstrasse: 37 Franken, Schüler/Studierende 25 Franken

Eglisau, Toppharm-Sonnen-Apotheke: 47 Franken

Kloten, Benu-Apotheke: 47 Franken

Kloten, Medix-Praxis: 47 Franken

Kloten, Rex-Apotheke: 54 Franken

Kloten, Testzentren von Checkport am Flughafen: 75 Franken, Minderjährige 60 Franken

Opfikon, Arztpraxis Glattpark: 47 Franken

Wallisellen, Testzentrum im Dorfzentrum: 35 Franken Bezirk Dielsdorf Dielsdorf, Testzentrum bei Feuerwehrareal: 50 Franken

Niederglatt, Toppharm-Sonnen-Apotheke: 47 Franken

Regensdorf, Toppharm-Zentrums-Apotheke: 57.50 Franken

Testzentrum stand vor dem Aus

35 Franken kostet der Antigen-Schnelltest in Bülach. «Dahinter steht eine enge Kalkulation», sagt David Kasimow, Geschäftspartner der Firma Suisse Plus Testing, die das Zentrum an der Schaffhauserstrasse oberhalb des Bahnhofs betreibt. Als Privatanbieter habe er den Vorteil, dass er weniger Fixkosten habe. «Wir müssen keine hohe Ladenmiete bezahlen, haben keine festen Monatslöhne und können direkt beim Hersteller einkaufen. Wichtig ist, dass wir effizient, aber dennoch sauber arbeiten.» Ob die Kundinnen und Kunden auf Dauer bereit sind, 35 Franken für ein Zertifikat zu bezahlen, sei fraglich. Das vergangene Wochenende hat gezeigt: «Wir waren gut ausgelastet und hatten nur minim weniger Kunden als in der Vorwoche.» Der leichte Rückgang dürfte aber auch dem Fakt geschuldet sein, dass man zuletzt nur an zwei (Freitag und Samstag) statt wie zuvor an vier Wochentagen geöffnet haben konnte. Ab sofort wolle man die Testungen wieder an vier Tagen anbieten.

Das Bülacher Testzentrum stand vergangene Woche nach zwei Wochen kurz vor dem Aus. «Uns fehlte die medizinische Aufsichtsperson», so Kasimow. Am Montag hatte die Zürcher Gesundheitsdirektion mitgeteilt, dass die Anzahl Teststellen pro verantwortlicher Fachperson auf zehn beschränkt werde, um «eine hohe Qualität des Testangebots sicherzustellen». Glücklicherweise habe man dank eines Aufrufs auf Social Media rasch einen Arzt finden können, um den Betrieb weiterzuführen. «Viele unserer Kundinnen und Kunden sind froh, dass es in Bülach weiterhin eine Testmöglichkeit gibt.»

De rzeit lassen sich viele Personen testen, die erst einmal gegen das Coronavirus geimpft wurden», sagt ein Apotheker aus Dielsdorf. (Symbolbild) Foto: Marc Dahinden

Keinen Rückgang festgestellt

47 Franken kostet der Antigen-Schnelltest bei den Toppharm-Sonnen-Apotheken in Niederglatt und Eglisau. «Wir wollen faire Preise für beide Seiten», sagt Apothekerin Karin Fünfschilling. Die Unkosten müssten so gedeckt sein, dass die Tests korrekt durchgeführt und ausgewertet werden können. Einen Einbruch bei der Nachfrage sieht Fünfschilling derzeit nicht. Da müsse erst das Ende der Herbstferien abgewartet werden.

Ebenfalls keinen Rückgang ist im Testzentrum Dielsdorf zu verzeichnen, wo es den Test für 50 Franken gibt. Man rechne aber mit einem Rückgang. «Derzeit lassen sich viele Personen testen, die erst einmal gegen das Coronavirus geimpft wurden», sagt Thomas Kunz, der mit seiner Apotheke das Zentrum auf dem Feuerwehrareal führt. Viele seien froh, dass es in der Region noch Testmöglichkeiten gibt.

Teurer Schnelltest fürs Reisen

Einen deutlichen Einbruch bei der Nachfrage nach Corona-Tests stellt man hingegen bei der Rex-Apotheke in Kloten fest. Hier gibt es den Antigen-Schnelltest für 54 Franken. «Vorher waren die Termine stets mehrere Tage im Voraus ausgebucht, jetzt gibt es immer noch freie Plätze», sagt Geschäftsleiterin Claudia Jauch. Ungefähr die Hälfte der Kundinnen und Kunden seien Personen, die den Test selbst bezahlen müssen. Ebenfalls weniger Buchungen verzeichnet die Toppharm-Zentrums-Apotheke in Regensdorf, bei der ein Antigen-Schnelltest 57.50 Franken kostet. Vor der Kostenpflicht sei man stets über zehn Tage hinaus ausgebucht gewesen.

Mit 75 Franken deutlich teurer ist der Antigen-Schnelltest am Flughafen Zürich. «Unser Fokus liegt nicht auf Antigen-Schnelltests für die Teilnahme an Veranstaltungen oder Restaurantbesuche in der Schweiz», sagt Nathalie Berchtold, Sprecherin der Betreiberfirma Checkport. Man biete Tests an, die internationales Reisen ermöglichten und bei denen die Auswertung möglichst rasch vorliege. Dazu gehöre auch ein international anerkanntes Reisezertifikat. Durchgeführt werden deshalb hauptsächlich Tests, die von den Kundinnen und Kunden selbst bezahlt werden. Die Nachfrage in den vier Testzentren sei derzeit unverändert hoch. «Wir sind spezialisiert auf den internationalen Reiseverkehr, der gerade in den Herbstferien einen Aufschwung erlebt.»

Wer darf gratis testen? Infos einblenden Seit dem 11. Oktober sind Antigen-Schnelltests laut der Website des Bundesamts für Gesundheit nur noch in bestimmten Fällen gratis: Für Kinder unter 16 Jahren.

Für einmal Geimpfte, die auf ihre zweite Impfung warten.

Für doppelt Geimpfte, die den Janssen-Impfstoff erhalten haben und auf das Covid-Zertifikat warten müssen.

Für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Für Personen mit Symptomen oder Personen, die von Covid-App, Contact-Tracing oder Arzt überwiesen wurden. In diesen Fällen wird kein Zertifikat ausgestellt.

Für Personen, die Gesundheitseinrichtungen besuchen. In diesen Fällen wird ebenfalls kein Zertifikat ausgestellt.

Andrea Söldi ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland und schreibt als freie Journalistin für die Tamedia-Gesundheitsseite sowie diverse weitere Publikationen. Sie hat viele Jahre als Psychiatrie-Pflegefachfrau gearbeitet und danach Journalismus an der ZHAW studiert.

