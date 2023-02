Lärmklage in Embrach – Trotz Kritik gibt es längere Öffnungszeiten auf dem Sportplatz Die Schulpflege dehnt die Benutzungszeiten des Sportplatzes bei der Schulanlage Hungerbühl in Embrach aus, um die Sportmöglichkeiten zu erweitern. Thomas Mathis

Anwohnende stören sich vor allem an Wochenenden und langen Sommerabenden am lärmigen Treiben auf dem Sportplatz beim Schulhaus Hungerbühl. Foto: Sibylle Meier

Lärm beim Schulhaus Hungerbühl in Embrach sorgte für Knatsch. Anwohnende stören sich am Treiben auf dem Sportplatz, vor allem an Wochenenden und an langen Sommerabenden. Nervig seien Geschrei, laute Musik oder Lärm von Basketbällen, berichtete Anwohner Ernst Lehmann. Die Benutzung des umzäunten Sportplatzes war bisher eigentlich nur zwischen Montag und Freitag von 18 bis 21.30 Uhr gestattet, aber laut Lehmann sind die Öffnungszeiten stillschweigend ausgeweitet worden.