Wunderkammer auf Glattparkbrache – «Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs» Auf der Glattparkbrache in Opfikon kommt es wohl bald zu einem Eigentümerwechsel. Was das für die Freizeitangebote bedeutet. Thomas Mathis

Die Wunderkammer im Glattpark bietet Platz für Kunst und Kultur. Foto: Sibylle Meier

Bike-Park, Containerdörfchen, Bar und Naturerlebnisplatz – auf der Brache im Glattpark gibt es seit Jahren ein Sammelsurium an Freizeitprojekten. Nun ist das Ende der Zwischennutzungen näher als auch schon. Die beiden insgesamt knapp 112 Millionen Franken teuren Glattpark-Flächen der Stadt Zürich sollen in einem Tauschgeschäft an die Swiss Life gehen, wie im Dezember publik wurde.

Laut der Swiss Life gibt es noch keine konkreten Projekte für die Bebauung. Man übernehme die bestehenden Zwischennutzungen. Eine davon ist die Wunderkammer, die Platz für Kunst und Kultur bietet. Für Gründerin Vesna Tomse ist die ungewisse Zukunft kein Grund, um ihr Engagement nun zu reduzieren. «Wir warten ab, was der Tausch wirklich bedeutet. Einen Baustart erwarte ich erst in etwa fünf Jahren», sagt sie.