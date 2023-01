Mit 200 km/h in Rafz erwischt – Trotz zwei Raserfahrten bleibt Verurteiltem das Gefängnis erspart Der Mann sorgte als Raser von Rafz für Schlagzeilen. Nun stand er vor Gericht und kommt mit einer bedingten Gefängnisstrafe davon. Daniela Schenker

Auf der Schaffhauserstrasse zwischen Rafz und Eglisau wird immer wieder viel zu schnell gefahren. Foto: Balz Murer

Der Mann, der am Mittwochmorgen am Bezirksgericht Bülach erscheinen musste, füllte landesweit die Zeitungsspalten. Der Kosovare war der Polizei Mitte April 2022 ins Netz gegangen. Er war um 6.04 Uhr mit einer Geschwindigkeit von sage und schreibe 175 km/h (netto 170 km/h) von Rafz in Richtung Eglisau gerast. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Schaffhauserstrasse: 80 km/h.