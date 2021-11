Budgets, Abrechnungen und Ehrung – Trotz zweimal Minus behält Winkel den tiefen Steuerfuss

Abo Gemeindeversammlung Winkel Der Weg zur Einheitsgemeinde ist geebnet

Die Winkler Gemeindeversammlung hatte am Entwurf der neuen Gemeindeordnung praktisch nichts zu beanstanden. In zwei Monaten fällt an der Urne der definitive Entscheid über die Auflösung der Primarschulgemeinde.