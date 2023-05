Stromproduktion im Unterland – Trüber Frühling senkt Ertrag der Solaranlagen deutlich Erneuerbare Energien hängen von den Wetterverhältnissen ab. Dieses Jahr war bis jetzt wenig ertragreich. Doch die jährlichen Schwankungen sind kleiner, als man vermuten würde. Andrea Söldi

Die Solaranlage auf der Tribüne und dem Stalldach des Horse Park in Dielsdorf lieferte diesen Frühling gut ein Fünftel weniger Strom als im Durchschnitt. Foto: Horse Park

Über Pfingsten hat man die Sonne und Wärme genossen und sich schon fast wieder versöhnt mit dem kalten, regnerischen Wetter im April und Anfang Mai. Die Bauern hatten zu kämpfen mit der Nässe und dem mangelnden Sonnenlicht. Wenig Freude hatten auch die Betreibenden von Solaranlagen, denn diese lieferten die ersten Monate weniger Strom als andere Jahre. Der Anteil Solarstrom beträgt in der Schweiz zwar immer noch nur gut 6 Prozent. Doch gerade im Frühling gewinnt diese Energieart an Bedeutung. Dann leeren sich die Speicherseen langsam, aber es wird immer noch geheizt – zunehmend mit strombetriebenen Wärmepumpen.

Auch wenn die Sonne im April und Mai gefühlt kaum jemals schien, ist die Einbusse des Stromertrags geringer, als man erwarten könnte. Eine der grössten Fotovoltaikanlagen im Unterland befindet sich auf dem Tribüne- und dem Stalldach im Horse Park Dielsdorf. Seit der Installation vor sieben Jahren lieferte sie im Jahresdurchschnitt gut 650’000 Kilowattstunden (kWh) Strom – dies entspricht dem Verbrauch von 180 typischen Vierpersonenhaushalten (in Wohnung, ohne Wärmeerzeugung, ca. 3600 kWh/Jahr). Bis am vergangenen Freitag hat die Anlage 173’000 kWh produziert, was 22 Prozent weniger ist, als die Meteodaten für diesen Standort im Durchschnitt versprechen. Im Jahr 2019 fielen im gleichen Zeitraum 240’000 kWh an.

In der Kläranlage Bassersdorf richtet sich das Solarfaltdach nach dem Sonnenwinkel aus.

Archivfoto: Sibylle Meier

Eine Anlage mit Pioniercharakter wurde in der Kläranlage ARA Eich in Bassersdorf vor zwei Jahren gebaut. Über dem Klärbecken befindet sich ein faltbares Solardach. Damit konnte man sich eine teure Stützkonstruktion ersparen. Zudem bleibt das Klärbecken zugänglich, und die Module können vor Witterungsschäden bei Hagel oder starkem Wind geschützt werden. Aufgrund von Wetterdaten von Meteo Schweiz verschwindet das Solardach bei Gefahr innert 30 Sekunden in einer Art Garage. Zudem richtet es sich automatisch nach der Sonne aus und wählt den Winkel mit dem grössten Wirkungsgrad aus.

Klärwerkmeister Patrick Sonderegger ist überaus zufrieden mit der Konstruktion: «Es funktioniert bestens.» Letztes Jahr mit dem Top-Frühling und -Sommer produzierte die Anlage mehr als 330’000 kWh und übertraf damit die Erwartungen. In diesem Frühling liege der Ertrag aber etwa ein Drittel tiefer, schätzt Sonderegger. Die Gemeinde überlege sich nun, die Anlage zu erweitern und die Gebäude ebenfalls mit faltbaren Modulen zu bestücken.

Kälter und nässer als üblich Infos einblenden Nach einem aussergewöhnlich trockenen Winter – dem mildesten seit Messbeginn 1864 – brachte der März 2023 gebietsweise viel Regen, Wind und Gewitter. Mitte Monat schneite es nochmals bis in relativ tiefe Lagen. Insgesamt wars wärmer als in den Vorjahren. Häufig lag jedoch eine zähe Hochnebeldecke, welche die Fotovoltaik beeinträchtigte. Der April dagegen zeigte sich auf der Alpennordseite von der kühleren und nässeren Seite als der Durchschnitt seit 1991. Auch der Mai wurde seinem Ruf als Wonnemonat kaum gerecht, kam er doch über weite Strecken kühl, grau und nass daher. Die Anzahl Sonnenstunden war bescheiden. Trotzdem lag die Mitteltemperatur sogar in der ersten Hälfte noch leicht über dem langjährigen Mittel. Das Wetter sei nämlich gar nicht so untypisch gewesen für diese Jahreszeit, schreibt Meteo Schweiz auf ihrer Webseite. Vergleiche mit dem Vorjahr können die subjektive Wahrnehmung verzerren: Der Mai 2022 war der zweitwärmste seit 169 Jahren. Die Sonneneinstrahlung von März bis Mai war 2023 zwar gegenüber den letzten 5 Jahren 15 bis 20 Prozent tiefer, doch sie entsprach dem Mittel der Jahre 1981 bis 2020. «In den 80er-Jahren wäre ein solcher Frühling normal gewesen», sagt David Stickelberger von der Branchenorganisation Swissolar. Die Module seien inzwischen aber effizienter geworden. Entgegen häufig geäusserter Meinungen funktionieren Solaranlagen auch ohne direkte Sonnenbestrahlung. Zwar fällt der Ertrag 75 bis 90 Prozent tiefer aus, doch auch bei diffusem Licht – bei Bewölkung oder Schatten – wird noch Strom produziert.

Auch die Energiestadt Bülach setzt immer mehr auf Solarstrom. Die grösste Anlage befindet sich auf dem Dach der Stadthalle. Dieses Jahr erzeugte sie vom Januar bis April 41’000 kWh, was knapp einem Viertel weniger entspricht als im Vorjahr. Eine zweite grosse Anlage hat die Stadt 2017 auf der Sporthalle Hirslen errichtet. Dort fiel der Stromertrag noch nie so gering aus wie diesen Frühling. Mit 29’000 kWh lag er knapp ein Viertel unter dem Vorjahr und 14 Prozent unter 2021.

Die vom Stadtrat beschlossenen Energiesparmassnahmen hätten aber den finanziellen Schaden in Grenzen gehalten, sagt Patrick Disch, Bereichsleiter Sport und Veranstaltungen. Mit einer Senkung der Wasser- und Raumtemperatur im Sportzentrum Hirslen habe man bis zu 50’000 kWh weniger verbraucht. «Dies reichte, um den Produktionsrückgang der beiden Anlagen vollständig auszugleichen.»

Im ähnlichen Ausmass fallen die Strom-Einbussen in Rümlang aus. Die Gemeinde verfügt über zwei grössere Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Hallenbads und des Schulhauses Rümelbach. Alle Anlagen zusammen liefern im Jahresdurchschnitt knapp 300’000 kWh. Im letzten März und April war der Ertrag jedoch etwa 25 Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Weil die Einspeisevergütung etwas gestiegen ist, befürchtet Fabian Stotz vom Elektrizitätswerk Rümlang keinen finanziellen Verlust.

Der Spargelhof in Rafz benötigt in dieser Jahreszeit besonders viel Strom. Denn um die beliebten Stängel frisch zu halten, müssen sie kurz nach dem Stechen auf 2 Grad Celsius heruntergekühlt werden. Statt die Stromleitung auszubauen, investierte der Betrieb 2018 in ein ausgeklügeltes System, das von erneuerbaren Energien betrieben wird. Kernstück ist die 1200 Quadratmeter grosse Solaranlage. Diese lieferte im März 13’500 kWh (Vorjahr: 18’700 kWh) und im April 17’200 kWh (Vorjahr: 19’800 kWh). Es handelt sich um Module, die auch bei schwachem Licht – im Winter, bei Bewölkung sowie morgens und abends – relativ gut funktionieren, dafür aber im Gesamtertrag etwas weniger Leistung erbringen. Dies sei in dieser speziellen Situation besonders günstig, um den Strom direkt auf dem Hof zu verwenden, erklärt Tobias Meier von der Firma Energie 360°, welche die Anlage betreibt.

Sobald die Spargeln aus dem Boden schiessen, müssen sie gestochen und schnell darauf gekühlt werden. Auf dem abgelegenen Spargelhof sorgt eine grosse Solaranlage für den nötigen Strom. Archivfoto: Sibylle Meier

Auch in Wallisellen verzeichnet man temporär einen Produktionsrückgang von rund 30 Prozent. «Dies ist aber nur eine Momentaufnahme», betont Dorothea Brändli von den Werken Wallisellen. Über die Jahre würden die Erträge nur um rund 5 Prozent schwanken. Im Ganzjahresvergleich könnten die Zahlen wieder ganz anders aussehen. «Hoffentlich erwartet uns ein sonniger Sommer.»

Endlich wieder genug Wasser

Der viele Regen in den letzten zwei Monaten müsste dann aber doch der Wasserkraft genützt haben, stellt man sich vor. Mindestens im März und April bestätigt sich diese These tatsächlich bei den Unterländer Wasserkraftwerken. Das Kleinkraftwerk Freienstein an der Töss verzeichnet einen überdurchschnittlichen Ertrag. Doch insgesamt habe die trockene Witterung bis Ende März zu einer deutlich reduzierten Produktion geführt, teilt Robert Schnider von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich mit. Und auch das Jahr 2022 sei aufgrund der trockenen Witterung unterdurchschnittlich gewesen.

Das Kraftwerk Eglisau-Glattfelden produzierte über den Winter wegen tiefen Wasserstands weniger Strom als üblich. Archivfoto: Urs Jaudas

Der mit Abstand grösste Stromproduzent im Unterland ist wohl das Kraftwerk Eglisau-Glattfelden, wo die durchschnittliche Produktion etwa 315’000’000 kWh (315 Gigawattstunden) beträgt – also fast 500-mal so viel wie die Fotovoltaikanlagen im Horse Park. Auch am Rhein fiel der Ertrag von Oktober bis März unterdurchschnittlich aus. Nur der April sei knapp über dem Durchschnitt gelegen, teilt Axpo-Mediensprecher Martin Stutz mit. Genauere Angaben kommuniziert der Energiekonzern nicht. Die aktuelle Situation sei nur einer von vielen Faktoren, welche die Energieversorgung beeinflussten, sagt Stutz. Neben der Wassermenge sei auch die Verfügbarkeit der französischen und einheimischen Kernkraftwerke massgeblich. Bei Hitze muss die Produktion der mit Flusswasser gekühlten Atomkraftwerke gedrosselt werden. Und auch die Nachfrage spiele eine grosse Rolle: «Warme Winter, wie der vergangene, dämpfen den Stromverbrauch für Heizungen.»

Andrea Söldi ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland und schreibt als freie Journalistin für die Tamedia-Gesundheitsseite sowie diverse weitere Publikationen. Sie hat viele Jahre als Psychiatrie-Pflegefachfrau gearbeitet und danach Journalismus an der ZHAW studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.