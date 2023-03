Affäre mit Stormy Daniels – Trump erwartet Verhaftung am Dienstag Der Ex-Präsident ruft zu Protesten auf, sollte er wegen einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin angeklagt werden. Martin Suter

Verkündete, dass er am Dienstag verhaftet werde: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Foto: Alex Brandon (Keystone, AP)

Während sich die Bankenkrise ausbreitet, schlittern die USA einer politischen Krise entgegen. Ex-Präsident Donald Trump verkündete am Samstag, er werde am Dienstag in New York angeklagt, und Präsident Joe Biden muss chinesische Gelder an seine Familie erklären.