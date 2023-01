Prozess um angeblichen Wahlbetrug – Trump muss wegen Klage gegen Clinton fast eine Million Strafe zahlen Der ehemalige US-Präsident hat schwere Vorwürfe gegen seine Präsidentschaftsrivalin von 2016 erhoben. Nun sagt der Richter zur Betrugsklage: «Kein vernünftiger Anwalt hätte sie eingereicht.»

Donald Trump ist mit seiner Klage abgeblitzt: Diesmal scheint die 2016 unterlegene Hillary Clinton das bessere Ende für sich zu behalten. Archivfoto: Keystone

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist wegen einer Klage gegen Hillary Clinton zu einer Geldstrafe von fast einer Million Dollar verurteilt worden. Trump zeige ein «anhaltendes Muster des Missbrauchs der Gerichte» und habe die Klage eingereicht, «um auf unehrliche Weise ein politisches Narrativ voranzutreiben», erklärte Richter John Middlebrooks am Donnerstag.

In der Klage, die Middlebrooks im vergangenen Jahr abgewiesen hatte, hatte Trump Clinton versuchten Betrug bei der Präsidentschaftswahl 2016 vorgeworfen. Er beschuldigte seine damalige Rivalin, die Öffentlichkeit davon überzeugen zu wollen, dass er in seinem Wahlkampf mit Russland zusammengearbeitet habe, und forderte 70 Millionen Dollar Schadenersatz. Clinton hatte bei der Präsidentschaftswahl 2016 gegen Trump verloren.

Die Klage «hätte niemals eingereicht werden dürfen», erklärte Middlebrooks in der Gerichtsverfügung. Ihre Unzulänglichkeit als Rechtsmittel sei von Anfang an offensichtlich gewesen und kein «kein vernünftiger Anwalt hätte sie eingereicht», schrieb der Richter. Trump sei «ein raffinierter Prozessführer, der die Gerichte immer wieder dazu benutzt, sich an politischen Gegnern zu rächen».

Trump und seine Anwältin Alina Habba wurden zu einer Gesamtstrafe von knapp 938’000 Dollar (863’000 Franken) verurteilt.

Trump verwechselt mutmassliches Opfer mit Ex-Frau Infos einblenden Dem früheren US-Präsidenten Donald Trump ist bei einer Befragung zu Vergewaltigungsvorwürfen der Kolumnistin E. Jean Carroll ein peinlicher Fehler unterlaufen. Als Trump ein Foto aus den 1990er Jahren gezeigt wurde, hielt er die abgebildete Carroll für seine Ex-Frau Marla Maples, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht. Dabei ist Carroll nach Trumps eigenen Worten gar nicht sein «Typ». «Das ist Marla, ja. Das ist meine Frau», sagte Trump laut einer veröffentlichten Abschrift der Befragung durch Carrolls Anwältin Roberta Kaplan im vergangenen Oktober. Trumps Anwältin Alina Habba ging sofort dazwischen: «Nein, das ist Carroll.» Trump war zwischen 1993 und 1999 in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Maples verheiratet. Trumps Tochter Tiffany entstammt dieser Ehe. Die heute 79-jährige Carroll hatte dem damaligen Präsidenten Trump 2019 öffentlich vorgeworfen, sie in den 90er Jahren im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Trump wies die Anschuldigungen mit den Worten zurück, die frühere Kolumnistin für das Magazin «Elle» würde «total lügen». Er fügte hinzu: «Sie ist nicht mein Typ.» (afp)

AFP/nlu

