Wahlrecht in den USA – Trump schweisst Kritiker zusammen Demokraten und Republikaner arbeiten gemeinsam an einer Reform des amerikanischen Wahlrechts. Der Kongress soll das Gesetz reparieren und die Tür für Putschversuche «für immer und ewig zuschlagen». Fabian Fellmann aus Washington

Eine überparteiliche Gruppe bereitet eine Änderung jenes unklar formulierten Gesetzes vor, dessen Schwachstellen Donald Trump in den Tagen um den 6. Januar 2021 versuchte auszunutzen. Foto: Keystone

Mit Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern ist es nicht weit her in diesen polarisierten Zeiten. Nun scheint ausgerechnet Donald Trump einigend zu wirken. Mehrfach hat er in den vergangenen Tagen explizit ausgesprochen und schriftlich festgehalten, dass er das Resultat der Präsidentschaftswahlen 2020 umstossen wollte: Sein Vizepräsident «Mike Pence hatte das Recht, das Resultat zu ändern», sagte Trump. «Leider hat er diese Macht nicht ausgeübt, er hätte die Wahl kippen können.»