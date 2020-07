Besuch von Militärkrankenhaus – Trump trägt erstmals bei öffentlichem Auftritt eine Maske Eigentlich lehnt der US-Präsident die Gesichtsmaske für sich selbst ab. Bei einem Spitalbesuch in Washington sagte er jedoch: «Es gibt eine Zeit und einen Ort dafür.»

Die blaue Maske von Donald Trump ist mit dem Siegel des Präsidenten versehen. (11. April 2020) Keystone/Chris Kleponis «Ich finde es grossartig, eine Maske zu tragen.» Keystone/Patrick Semansky Weil der Präsident bislang auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichtet hat, wurde ihm vorgeworfen, ein schlechtes Vorbild abzugeben. Keystone/Patrick Semansky 1 / 8

Darum gehts Infos einblenden Beim Besuch eines Militärkrankenhauses bei Washington hat US-Präsident Donald Trump erstmals bei einem öffentlichen Auftritt eine Maske getragen.

«Ich war nie gegen Masken, aber es gibt eine Zeit und einen Ort dafür», sagte er zuvor.

Dass Trump bislang keinen Mund-Nasen-Schutz trug, begründete das Weisse Haus damit, dass der Präsident regelmässig auf Corona getestet werde.

US-Präsident Donald Trump lehnt Masken in der Corona-Krise für sich selber eigentlich ab – nun hat er bei einem Besuch in einem Militärkrankenhaus einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Dies war auf Fernsehbildern zu sehen.

Trump trug demnach am Freitagabend im Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda bei Washington eine blaue Schutzmaske mit dem Siegel des Präsidenten. Nach Angaben des Weissen Hauses wollte Trump in dem Spital verwundete Soldaten und deren Angehörige treffen. Er wollte zudem mit medizinischem Personal zusammenkommen, dass sich in der Coronavirus-Krise um Erkrankte kümmert.

Trump sagte vor Journalisten auf dem Rasen des Weissen Hauses vor dem kurzen Hubschrauberflug nach Bethesda auf eine entsprechende Frage: «Ich werde wahrscheinlich eine Maske tragen, wenn Sie das wissen müssen.» Er fügte hinzu: «Ich finde es grossartig, eine Maske zu tragen. Ich war nie gegen Masken, aber ich glaube, es gibt eine Zeit und einen Ort dafür.» In dem Spital, in dem manche Verwundete gerade erst operiert worden seien, sei eine Maske angebracht, hiess es.

Schlechtes Vorbild

Trump hatte im April Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC verkündet, nach denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen wird. Er hatte aber umgehend deutlich gemacht, dass er selber keine Maske tragen werde. Trump und das Weisse Haus begründen das damit, dass der Präsident regelmässig auf das Coronavirus getestet werde. Trump wird dennoch vorgeworfen, durch sein Auftreten ohne Maske ein schlechtes Vorbild in der anhaltenden Pandemie abzugeben.

Die Bilder aus dem Walter-Reed-Krankenhaus sind nicht die ersten, bei denen Trump eine Maske trägt. Bei einem Fabrik-Besuch im US-Bundesstaat Michigan im Mai hatte Trump bei einem Teil des Rundgangs eine Maske getragen und war dabei fotografiert worden.

( SDA )