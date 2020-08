Auch WeChat unter Beschuss – Trump verbietet Bürgern, Geschäfte mit TikTok zu machen Mit einer Verfügung will der US-Präsident den Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen forcieren. Microsoft gilt als möglicher Kandidat, der das Geschäft in den USA übernehmen könnte.

Die chinesische App TikTok ist Donald Trump ein Dorn im Auge. Er befürchtet, dass Daten der User der chinischen Regierung übermittelt werden. keystone-sda.ch Der Hauptsitz von Tiktok ist in Peking. keystone-sda.ch Microsoft will bis September einen Deal mit dem Eigentümer aushandeln. keystone-sda.ch 1 / 3

Donald Trump sieht TikTok als Bedrohung und verbietet per Dekret seinen Bürgern, Geschäfte mit dem Unternehmen zu machen.

Auch WeChat ist von der Verfügung betroffen.

Der Präsident wirft den Firmen vor, User-Daten der chinesischen Regierung weiterzugeben.

US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern, Geschäfte mit den Eigentürmern der populären chinesischen Video-App Tiktok zu machen – gleiches gilt auch für die chinesische Firma Tencent, die hinter WeChat steht. Mit der Verfügung, die in 45 Tagen greifen soll, verleiht Trump seiner Drohung Nachdruck, den Verkauf von TikTok an ein amerikanisches Unternehmen zu erzwingen. Trump sieht in der App eine «Bedrohung» der nationalen Sicherheit. Die App sammle gewaltige Mengen an Daten ihrer Nutzer und könne es der kommunistischen Partei China ermöglichen, Amerikaner auszuspionieren, erklärte er am Donnerstagabend.

Der amerikanische Softwareriese Microsoft hat sich nach dem jüngst massivem politischen Druck aus dem Weissen Haus in Stellung gebracht, das US-Geschäft der Video-App zu übernehmen. Das Unternehmen will bis Mitte September einen Deal mit dem privaten chinesischen Eigentümer Bytedance aushandeln.

Mit der Verfügung scheint Trump den Verkauf erzwingen zu wollen. Sollte ein US-Unternehmen Tiktoks Geschäft in den Vereinigten Staaten übernehmen, dürfte die App dort weiter eine Zukunft haben. Das Weisse Haus zitierte am Donnerstag Berichte, wonach die App in den USA bereits 175 Millionen mal heruntergeladen worden sei.

