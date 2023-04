«Letters to Trump» – Trump veröffentlicht Buch mit privaten Briefen – auch ohne Erlaubnis der Absender Der ehemalige US-Präsident enthüllt in einem Buch 150 Briefe an ihn. Es enthält auch einen von König Charles, zu dessen Veröffentlichung der kurz vor seiner Krönung stehende Monarch indes keine Genehmigung erteilt hat.



Man kann aufgrund des Gesichtsausdrucks erahnen, was Charles, damals noch Prinz von Wales, vom Gast aus den USA hielt – oder immer noch hält. Foto: Chris Jackson (AP)

In einer Phase, in der er mit einer Reihe von Gerichtsverfahren konfrontiert ist, wird der frühere US-Präsident Donald Trump eine Fülle von privaten Briefen veröffentlichen, die er von Schlüsselfiguren aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Unterhaltung während der letzten 40 Jahre erhalten hat. Die persönlichen Notizen und Briefe – 150 sollen es sein – werden im Buch «Letters to Trump» erscheinen, das ab Dienstag in den USA erhältlich sein wird.

Zu jedem Brief fügt Trump, mittlerweile 76-jährig und mit dem Willen, ebenso wie der amtierende Amtsinhaber Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut anzutreten, ein Foto und seinen eigenen Kommentar über den Autor oder die Autorin hinzu – und für schwer leserliche Handschriften sogar einige Transkripte.



Ehrenmitgliedschaft für den Prinzen

In den englischen Medien wird derzeit brisant über einen Brief aus dem Jahre 1995 diskutiert, der von Charles geschrieben wurde, als er noch Prinz von Wales war. Laut «The Telegraph» dankte Charles dem Immobilienmogul dafür, dass er ihm eine «Ehrenmitgliedschaft» in seinem Mar-a-Lago-Club in Florida angeboten hatte. Charles, der am 6. Mai zum König gekrönt wird, wünschte Trump in seinem Schreiben auch «Erfolg» für dessen Tätigkeiten und bekundete sein Interesse, Trumps Anwesen in Palm Beach zu besuchen. Charles beendete den Brief, indem er Trump einlud, das Charles Institute of Architecture in London zu besuchen.

Die Briefe von Charles und Dutzenden anderer Prominenter werden grösstenteils ohne die Erlaubnis der Absender veröffentlicht. Die meisten Briefe scheinen in den 1990er-Jahren geschrieben worden zu sein, als Trump vor allem als Geschäftsmann in Manhattan bekannt war.

Trumps Interesse an Diana

Das Buch wird auch einen Brief der verstorbenen Prinzessin Diana enthalten, der weniger als zwei Monate vor ihrem Tod im Jahr 1997 geschrieben wurde. Darin dankte Diana – nach ihrer Scheidung von Prinz Charles – Trump für die Blumen zu ihrem 36. Geburtstag. «Sie sind wirklich grossartig, und ich bin zutiefst berührt, dass Sie auf diese besondere Weise an mich gedacht haben», schrieb sie am 3. Juli 1997.

Zu dieser Zeit hatte es Trump auf Diana abgesehen. Er überhäufte sie mit Blumen, doch die Prinzessin habe die Avancen zunehmend als Stalking empfunden, heisst es aus dem nahen Umfeld der ehemaligen Schwiegertochter der Queen. Trotzdem prahlte Trump in einem Radiointerview damit, er hätte, wenn er gewollt hätte, Sex mit Diana haben können. Es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch die Verwandten der verstorbenen Prinzessin nicht begeistert sind, dass deren Brief an Trump nun in Buchform erscheinen wird.

Miss Universe in Russland

Eher damit einverstanden sein könnte ein guter Freund Trumps: Wladimir Putin. Ein Briefwechsel aus dem Jahre 2013 zwischen den beiden thematisiert die Miss-Universe-Wahl, die nach Russland gebracht wurde. Trump, ehemaliger Eigentümer der Miss-Universe-Organisation, lud Putin ein, Ehrengast der Veranstaltung zu sein.

Wenige Jahre später wurde Trump US-Präsident. Putins Gratulation zum Wahlsieg ist ebenso im Buch enthalten. Weshalb er sich gern mit den «harten» Exponenten der Weltpolitik austauscht, erklärt Trump in diesem Video gleich selbst.

Von den heute noch Mächtigen muss der Krawallpolitiker bezüglich Bucherscheinung wohl kaum Ungemach befürchten, doch Berichten zufolge enthält das Buch auch Korrespondenz von Betroffenen, die möglicherweise rechtliche Schritte noch abwägen.

Auf die Frage, was die Leserinnen und Leser des Buchs denn erwarten könnten, antwortete Trump gegenüber dem Nachrichtenportal Breitbart standesgemäss: «Ich denke, sie werden ein sehr faszinierendes Leben zu sehen bekommen.»

red/nag

