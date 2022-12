Bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2024 gab sich Donald Trump kämpferisch. Ob es dazu kommen wird, ist offen. Foto: Andrew Harnik (Keystone)

Donald Trump ist ein Präsident für die Geschichtsbücher. Und wenn es nach seiner ärgsten Parteifeindin Liz Cheney geht, dann soll diese Geschichte möglichst bald zu Ende geschrieben werden. «Niemand, der sich so verhält, darf je wieder ein öffentliches Amt bekleiden», sagte Cheney am Montag in Washington. Es war ihr vorerst letzter Auftritt als Parlamentarierin: Ihre Kritik an Donald Trump hat sie Amt und Ansehen in ihrem Heimatstaat Wyoming gekostet, Ende Jahr läuft ihr Mandat aus.