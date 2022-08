Neues Buch von Jared Kushner – Trumps allzu perfekter Schwiegersohn Jared Kushner beschreibt in einem Buch seine vier Jahre im Weissen Haus. Es ist eine Abrechnung mit seinen Gegnern – und eine zweideutige Verteidigungsschrift für seinen Schwiegervater. Fabian Fellmann aus Washington

Er isst Salat mit Avocado und gegrilltem Poulet, sein Schwiegervater verdrückt zwei Burger mit Fritten und Milchshake: Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hat ein Buch über seine Zeit als Berater des Präsidenten geschrieben. Foto: Fadel Senna (AFP)

Die Unterschiede zwischen Donald Trump und Jared Kushner sind um einen Aspekt reicher. Bekannt war, dass Trump es mit der Religion nicht so hält wie sein strenggläubiger Schwiegersohn, dass Trump ein Image als Schürzenjäger pflegt, während Kushner die graue Maus gibt, dass Trump die Medien liebt, während Kushner ihre Aufmerksamkeit scheut.

Dank Kushners am Dienstag erschienenem Buch wissen wir nun auch: Eines von Trumps Lieblingsmenüs besteht aus einem Big Mac, einem Burger mit frittiertem Fisch, Pommes und einem Vanille-Milchshake. Das Mahl mit 1682 Kalorien ist nicht ganz nach dem Geschmack des Schwiegersohns, der sich als Berater im Weissen Haus täglich seinen Spezialsalat mit Avocado und koscherem Pouletfilet zubereiten liess, nicht frittiert, sondern kalorienarm gegrillt.

Sorgsam distanzierte Nähe

Die zwei Passagen gehören zu den wenigen in dem Buch, in denen der 41-Jährige deutlich Abstand zu seinem Schwiegervater markiert. Auf den meisten der 582 Seiten pflegt er hingegen sorgsam eine distanzierte Nähe. Dort ist Donald Trump, der talentierte Geschäftsmann, der mit seinen Provokationen die US-Politik aus ihrer Erstarrung löst, was allerlei Gesindel anzieht, das nur auf den eigenen Vorteil schielt. Da ist der aufrichtige Jared Kushner, der mit seiner Frau Ivanka Trump geschickt die Gelegenheiten nutzt, die sein Schwiegervater schafft.

Das Duo, das im Weissen Haus den Übernamen «Javanka» erhielt, hat demnach in aller Diskretion nur das Beste für die USA und das amerikanische Volk, ja für die ganze Welt angestrebt. An den wichtigsten Erfolgen, die Trump für sich in Anspruch nimmt, will Kushner wesentlichen Anteil gehabt haben: an der Neuverhandlung des Nafta-Freihandelsabkommens, der Entwicklung der Covid-Impfungen und als Sondergesandter an den Abraham-Abkommen im Nahen Osten. Ohne jegliche politische Erfahrung ins Weisse Haus gelangt, wie er selbst einräumt, habe er gelernt, Widerstände zu überwinden.

Abrechnung mit den ärgsten Feinden

Nun rechnet Kushner mit seinen ärgsten Feinden ab. Er schreibt, Chefideologe Steve Bannon habe gedroht, er werde ihn in Stücke reissen. Bannon sei es gewesen, der ihn in die Russland-Untersuchungen verwickelt habe, um ihn aus dem Weissen Haus werfen zu lassen. Nur dank des Tipps eines alten Freundes will Kushner die Intrige in letzter Minute vereitelt haben. Letztlich habe er dann grossmütig Bannons Begnadigungsgesuch unterstützt.

Fast alle von Trumps rasch wechselnden Stabschefs bekommen ihr Fett weg. Reince Priebus etwa verschwor sich mit Bannon gegen Kushner, John Kelly hörte heimlich Trumps Telefonanrufe ab. Nur über Mark Meadows, den Letzten in der Reihe, der bei Trumps Putschversuch nach der verlorenen Wahl eine zumindest zweifelhafte Rolle spielte, verliert Kushner kein Wort.

Über jene verrückten Wochen, in denen die US-Demokratie an den Rand des Zusammenbruchs kam, schreibt er nur wenige, sorgfältig formulierte Passagen. Die gewaltsame Erstürmung des Capitol verurteilt er deutlich, aber er behauptet auch, niemand habe die Gewalt kommen sehen – obwohl inzwischen Unterlagen und Zeugenaussagen belegen, dass Trumps Leute rechtzeitig vorgewarnt waren.

Die Milliarden von den Saudis

Trumps Lügen über die gestohlene Wahl weist Kushner nirgends zurück. Er schreibt vielmehr zweideutig, mehrere von Demokraten kontrollierte Bundesstaaten hätten die Wahlregeln in der Pandemie geändert. Das stimmt als Fakt, doch Kushner signalisiert Trump-Fans damit, dass er auf ihrer Seite steht. Das ist umso wichtiger für ihn, als er in den vergangenen Wochen verdächtigt wurde, das FBI auf Trump gehetzt zu haben, weil der in seinem Anwesen in Mar-a-Lago streng geheime Unterlagen aufbewahrte.

Kushner ist inzwischen in die Privatwirtschaft zurückgekehrt und hat eine Beteiligungsgesellschaft gegründet, in der er seine Beziehungen aus der Zeit im Weissen Haus zu Geld macht: Im Frühling hat ein Mitglied der saudischen Königsfamilie zwei Milliarden Dollar eingeschossen. Mit seinem mehrdeutigen Buch mit dem Titel «Breaking History» hält sich der perfekte Schwiegersohn zumindest die Möglichkeit offen, mit Trump ins Weisse Haus zurückzukehren.

