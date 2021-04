Einsatz gegen Rebellen – Tschads Präsident Déby bei Kämpfen verletzt und gestorben Idriss Deby Itno, seit 30 Jahren regierende Präsident des Tschad, ist bei einem Kampfeinsatz ums Leben gekommen.

Der getötete Präsident des Chad, Idriss Deby Itno , hier am G5 Sahel Treffen in Pau in Südwestfrankreich. Foto: Keystone (Regis Duvignau/Pool Photo via AP)

Nach einer Verletzung bei Kämpfen gegen Rebellen ist der seit 30 Jahren regierende Präsident des Tschad, Idriss Déby Itno, gestorben. Die Kämpfe hätten am Wochenende im Norden des Landes stattgefunden, hiess es in einer am Dienstag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung der Streitkräfte. Der 68-jährige Déby war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen und regierte seitdem das zentralafrikanische Land, das zu den ärmsten Staaten der Welt gehört.

Déby sei «bei der Verteidigung der territorialen Integrität auf dem Schlachtfeld» gestorben, hiess es in der Erklärung der Armee. Er habe am Wochenende Regierungstruppen im Norden des Landes im Kampf gegen Aufständische kommandiert. Dabei sei er verwundet worden und diesen Verletzungen erlegen.

Parlament und Regierung aufgelöst

Nach dem Tod von Déby hat die Armee im Tschad die Auflösung des Parlaments und der Regierung verkündet. Zugleich versprach ein Militärsprecher am Dienstag im Staatsfernsehen «freie und demokratische» Neuwahlen – allerdings erst nach einer 18-monatigen Übergangsphase.

In der Übergangsphase soll ein von Débys Sohn geführter Militärrat die Machtübergabe an einen neuen Präsidenten organisieren, erklärte der Armeesprecher. Der 37-jährige Mahamat Idriss Déby Itno ist ein Vier-Sterne-General und Kommandeur der Präsidentengarde. Der Rat werde «die nationale Unabhängigkeit, die territorriale Integrität, die nationale Einheit und den Respekt internationaler Verträge und Abkommen garantieren», sagte der Armeesprecher weiter.

Zunehmende Gewalt in der Sahelzone

Die Armee des zentralafrikanischen Landes bekämpft schwerbewaffnete Kämpfer der «Front für Wandel und Eintracht im Tschad» (FACT), die zur Präsidentenwahl am 11. April aus dem benachbarten Libyen in den Norden des Tschads eingedrungen waren und in Richtung Hauptstadt N’Djamena vordrangen. Die FACT ist eine 2016 gegründete politische und militärische Rebellenbewegung, die die Regierung von Déby destabilisieren will.

Bei der Präsidentschaftswahl war Déby mit grosser Mehrheit im Amt bestätigt worden. Er hatte offiziell zwar mehrere Gegenkandidaten, diese blieben im Wahlkampf aber weitgehend unsichtbar. Proteste wurden im Tschad schon über Monate verboten und von der Polizei unterbunden.

Der Tschad gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Nach Angaben der Weltbank leben 42 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze. Auf der internationalen Skala der Entwicklung belegt das zentralafrikanische Land den drittletzten Platz.

Déby unterstützte die anti-dschihadistischen Einsätze westlicher Alliierter in der Sahel-Region. Die politische Situation in der Sahelzone ist seit Jahren von zunehmender Gewalt und Instabilität geprägt.

AFP/lop

