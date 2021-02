Australian Open – Tsitsipas schafft unwahrscheinliches Comeback: Nadal out Der Grieche holt gegen den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Nadal einen 0:2-Satzrückstand auf und steht sensationell im Halbfinal. Dort trifft er auf Daniil Medwedew. René Stauffer

Gewann als dritter Spieler gegen Nadal nach 0:2-Satzrückstand: Stefanos Tsitsipas zeigte einen begeisternden Steigerungslauf. Foto: Quinn Rooney (Getty Images)

Der letzte Viertelfinal am Australian Open schien zu einer klaren Sache zu werden, endete aber in einem verrückten Finish. Stefanos Tsitsipas schaffte gegen Rafael Nadal eines der unwahrscheinlichsten Comebacks und eliminierte den Favoriten nach 4:05 Stunden 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5. Es war erst das dritte Mal, dass Nadal in einer Best-of-Five-Partie noch verlor, nachdem er die ersten zwei Sätze gewonnen hatte. Das erste Mal geschah dies 2005 im Final von Miami gegen Roger Federer, das zweite Mal 2015 am US Open gegen Fabio Fognini.

Im Halbfinal trifft der 22-jährige Weltranglistensechste aus Griechenland auf Daniil Medwedew, der erwartungsgemäss das russische Duell gegen Andrej Rublew gewann (7:5, 6:3, 6:2). Für den Russen, gegen den Tsitsipas fünf von sechs Begegnungen verloren hat, war es der 19. Sieg in Serie. Im Gegensatz zum Griechen, der in seinem dritten Grand-Slam-Halbfinal steht, erreichte Medwedew auch schon einmal einen Grand-Slam-Final, am US Open 2019.

Tsitsipas hatte am Australian Open schon einmal überrascht, als er im Achtelfinal 2019 mit Roger Federer den Sieger der zwei vorangegangenen Jahre eliminierte. Er erreichte danach die Halbfinals, wo er gegen Nadal aber nur sechs Games gewann.

«Ich gab mein Bestes und hatte die richtige Einstellung, blieb auch immer positiv. Ich beklage mich nicht, aber das war einfach nicht genug heute», sagte Nadal. Er vergab damit seine erste Chance, Roger Federer den Rekord der Majortitel abzunehmen – die beiden teilen sich diesen mit 20 Pokalen.

«Ich weiss nicht, was nach dem dritten Satz geschah. Ich flog wie ein Vogel, und alles funktionierte.» Stefanos Tsitsipas

«Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was geschehen ist», sagte Tsitsipas im Siegerinterview. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, auf einem so hohen Niveau zu kämpfen.» Zu Beginn sei er nervös gewesen, doch nachdem ihm Nadal im Tiebreak des dritten Satzes mit einigen Fehlern geholfen hatte, war er nicht mehr zu stoppen. «Ich weiss nicht, was nach dem dritten Satz geschah. Ich flog wie ein Vogel, und alles funktionierte.»