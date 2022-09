Nachwuchs im Zoo Zürich – Tüpfelhyäne Tesi hat ein Junges Die kleine Hyäne wurde vor einer Woche geboren. Welche Rolle der sogenannte Pseudopenis dabei spielte und warum die kommenden Wochen kritisch sind.

Seit Mitte September auf der Welt: Tüpfelhyäne Tesi mit ihrem Jungtier. Foto: Zoo Zürich, Fabio Süess

Die Geburt hat sich am 12. September angekündigt, als das Weibchen Tesi (5) vermehrt die Wurfbox aufsuchte, wie der Zoo Zürich am Freitag schreibt. Einen Tag später habe sie ihr Junges geboren. Meist würden Hyänen Zwillinge bekommen, einzelne Jungtiere seien aber ebenfalls keine Seltenheit.

Seit der Eröffnung der Lewa-Savanne im Sommer 2020 hält der Zoo Zürich Tüpfelhyänen. Entsprechend erfreut ist man über den Nachwuchs im Gehege. Zu sehen ist die junge Hyäne allerdings in den nächsten Wochen nur dann, wenn die Mutter sie in die Aussenanlage trägt.

Heikle erste Wochen

Wie der Zoo weiter mitteilt, werden die Jungen von Tüpfelhyänen durch einen sogenannten Pseudopenis hindurch geboren. Ursprung und Zweck dieses Organs sei noch nicht vollständig geklärt, es komme aber vor allem bei erstgebärenden Weibchen häufig zu Totgeburten. Auch nach der Geburt sei das Risiko in den ersten Wochen gross, dass das Jungtier sterbe. Insbesondere bei noch unerfahrenen Müttern wie Tesi.

Schmusen mit dem Kleinen: Tesi hat ihr erstes Junges bekommen und bereits im Aussengehege gezeigt. Foto: Zoo Zürich, Nicole Schnyder

Derzeit leben Tesi und ihr Junges alleine in einem Bau. Vater Masangao (8) wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt kennen lernen. Er ist momentan noch von den anderen Hyänen getrennt.

Der Zoo verweist auf das Verhalten der Tiere in freier Wildbahn. Demnach verbringen Jungtiere die ersten zwei bis fünf Wochen nach der Geburt getrennt von der Gruppe in einem separaten Bau und ziehen danach in einen Gemeinschaftsbau, den sie mit bis zu dreissig Jungtieren von anderen Weibchen teilen. Mit acht bis zwölf Monaten verlassen sie schliesslich den Bau und folgen der Gruppe auf Streifzügen.

