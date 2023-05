Instrumentalisiert seinen Glauben für die Ziele seiner Herrschaft: Wahlplakat im Mai 2023 von Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan (AFP)

Ein religiöser Herrscher ist wie ein viereckiger Kreis. Ein Widerspruch. Nicht für Recep Tayyip Erdogan. Er instrumentalisiert seinen sunnitischen Glauben für die Ziele seiner Herrschaft über die gesamte Türkei. Die Hagia Sophia, einst eine byzantinische Kirche, später ein Museum, funktionierte Erdogan zur Moschee um. Darin betete er jüngst. Sein Signal an das Volk: Allah ist mit mir und stützt meine Politik.

Auch für den orthodoxen Patriarchen von Moskau, Kirill I., sind Herrschaft und Religion keine Gegensätze. Im Namen Gottes segnete er den Krieg Putins gegen die Ukraine. Legendär ist die Devise «in hoc signo vinces» aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Im Traum erhielt Konstantin der Grosse von Gott die Versicherung, im Zeichen des Kreuzes als erster christlicher Kaiser zu herrschen. Selbst die Bundesverfassung der Schweiz gelobt, alle Belange der Eidgenossenschaft «Im Namen Gottes des Allmächtigen» zu gestalten. Welchen Gottes aber?

Religion wirkt auf unterschiedliche Weise. Sie kann Orientierung verschaffen, abhängig machen, Sinn stiften, fanatisieren, befreien, krank machen, trösten.

Religion wirkt auf unterschiedliche Weise. Sie kann Orientierung verschaffen, abhängig machen, Sinn stiften, fanatisieren, befreien, krank machen, trösten. Nie aber darf sie sich prostituieren und sich an einen Herrscher verkaufen, der sie für seine Zwecke benutzt, selbst wenn diese human wären. Sobald Religion in die Schuhe einer Führung schlüpft, droht Herrschaft über Andersdenkende. Das geschah mit Kaiser Konstantin. Prompt begann die Kirche im Namen Gottes Andersdenkende zu verfolgen.

Religion entfaltet ihre befreiende und heilende Kraft nur in kritischer Opposition zu den jeweils Herrschenden. Das gilt vor allem gegenüber Diktaturen, die oft in pseudoreligiösen Kleidern daherkommen. Für die Türkei hiesse das, konsequent zurückzukehren zur laizistischen Verfassung von Kemal Atatürk. Staat und Religion sind in jeder Gesellschaft, die der Freiheit verpflichtet ist, vollständig zu trennen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.